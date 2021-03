¿China quiere controlar las elecciones en Hong Kong? asegura que las “mejorará”

El parlamento de China aprobó este jueves 11 de marzo de manera abrumadora una propuesta para "mejorar el sistema electoral" de Hong Kong, lo que restringe aún más la capacidad de la gente de la ciudad para elegir libremente a sus líderes.

Los miembros del Congreso Nacional del Pueblo en Beijing votaron 2.895 a favor de la propuesta, sin votos en contra y una abstención.

La aprobación del "proyecto de decisión" se consideró casi inevitable después de que el gobierno de China anunciara planes para renovar el sistema electoral de Hong Kong a principios de este mes. Las votaciones en la APN se consideran en gran parte ceremoniales, y no se sabe que el parlamento vote en contra de la legislación presentada por los líderes del país.

El objetivo declarado del borrador de cambios, que se produjo el día de clausura de la reunión anual, es garantizar que solo los "patriotas" gobiernen Hong Kong, una definición que los funcionarios chinos han dejado en claro que no solo requiere lealtad al país, sino también lealtad al partido Comunista de Hong Kong.

Las reglas electorales de Hong Kong fueron aprobados en la sesión de clausura del Congreso Nacional

"Cuando hablamos de patriotismo, no estamos hablando de la abstracción de amar una China cultural o histórica, sino más bien de amar la República Popular China actualmente existente bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino", dijo Song Ru'an, comisionado adjunto de El Ministerio de Relaciones Exteriores de China en Hong Kong, a los periodistas en una sesión informativa sobre el cambio de ley.

"Los patriotas deben respetar al Partido Comunista Chino", agregó.

China restringe a cadidatos que pueden ser elegidos en Hong Kong

Se informó a La Verdad Noticias que la decisión incluye un plan para alterar el tamaño y la composición de la legislatura de la ciudad, aumentando el número de escaños de 70 a 90, reduciendo así el porcentaje general de funcionarios elegidos democráticamente.

El Comité Electoral, un organismo que actualmente es responsable de seleccionar al director ejecutivo de la ciudad, se ampliará de 1.200 a 1.500 miembros, y se le otorgará la autoridad para nominar candidatos para la legislatura, así como el poder de nombrar aproximadamente un tercio de los miembros. El tercio restante lo ocuparán las denominadas circunscripciones funcionales, elegidas por los organismos comerciales y de la industria.

Hablando la semana pasada, el portavoz de la APN, Zhang Yesui, dijo que los disturbios de 2019, durante los cuales Hong Kong se vio sacudido por protestas antigubernamentales a menudo violentas, "mostró que el sistema electoral debe mejorarse" para garantizar que "los patriotas gobiernen".

Carrie Lam, actual líder de Hong Kong, es elegible para postularse para la reelección

A raíz de los disturbios, los candidatos a favor de la democracia obtuvieron una victoria aplastante en las elecciones locales y se esperaba que aprovecharan este desempeño en las elecciones parlamentarias que estaban programadas para septiembre de 2020.

Sin embargo, esas elecciones se pospusieron debido a la pandemia de coronavirus, y desde entonces el gobierno se ha movido para enjuiciar a docenas de políticos prominentes a favor de la democracia por participar en una votación primaria en el período previo a la fecha de las elecciones originales.

Los fiscales afirman que la oposición tenía como objetivo ganar suficientes escaños para bloquear el presupuesto del gobierno y potencialmente obligar al director ejecutivo a renunciar, un plan que anteriormente estaba en consonancia con la constitución de la ciudad, pero que desde entonces se ha considerado contrario a una ley de seguridad nacional impuesta al gobierno de la ciudad el año pasado por Beijing.

Ya el año pasado, varios candidatos habían sido bloqueados para postularse a cargos por los oficiales de escrutinio, debido a una aparente falta de patriotismo o una presunta contravención de la ley de seguridad nacional, que también criminalizaba la "secesión" y la "connivencia con fuerzas extranjeras".

Hablando esta semana, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que "no existe el llamado estándar internacional de democracia. Toda democracia tiene que analizar el contexto adecuado de ese país en particular, o ese lugar en particular".

"Estamos mejorando el sistema electoral asegurándonos de que quien gobierne y administre Hong Kong en el futuro sea alguien que ama al país, que ama a Hong Kong", agregó.

