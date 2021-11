Arsenal nuclear de China crece a 'ritmo acelerado', tendrá 1,000 ojivas en 2030

China está construyendo ojivas nucleares a un "ritmo acelerado" y tendrá 1,000 para fines de la década, según el nuevo informe del Pentágono sobre China publicado el miércoles después de una demora de dos meses.

Hace apenas un año, en el último informe de China, el Pentágono había estimado que el arsenal nuclear de China estaba en el "bajo 200" y "al menos se duplicaría" durante la próxima década. El nuevo informe demuestra que China se está expandiendo mucho más rápidamente.

"El ritmo acelerado de la expansión nuclear de la República Popular China puede permitir que la República Popular China tenga hasta 700 ojivas nucleares entregables para 2027. Es probable que la República Popular China pretenda tener al menos 1,000 ojivas para 2030, superando el ritmo y tamaño proyectado por el Departamento de Defensa en 2020".

La República Popular China, o República Popular de China, es como el Pentágono se refiere a China.

China puede construir su arsenal nuclear "aumentando su capacidad para producir y separar plutonio", dice el informe.

Actualmente, Estados Unidos tiene un tratado limitado con Rusia para desplegar no más de 1,550 ojivas nucleares. China no tiene tales restricciones porque no tiene tratados de control de armas con ningún otro país.

China "está construyendo cientos de nuevos silos de misiles balísticos intercontinentales y se encuentra en la cúspide de una gran expansión de la fuerza de misiles balísticos intercontinentales basada en silos comparable a las emprendidas por otras potencias importantes", advierte el informe.

Durante el verano, la inteligencia estadounidense detectó la presencia de campos de misiles y un radar satelital civil descubrió algunos de ellos.

El informe dice que en 2020, China lanzó más de 250 misiles balísticos "excediendo sus números de lanzamiento para 2018 y 2019 a pesar del COVID-19".

Hace un año, en su último informe anual al Congreso, el Pentágono dijo que China había acumulado la mayor armada del mundo. Desde entonces ha mejorado según el nuevo informe anual al Congreso.

"A corto plazo, el PLAN tendrá la capacidad de realizar ataques de precisión de largo alcance contra objetivos terrestres de sus combatientes submarinos y de superficie utilizando misiles de crucero de ataque terrestre, mejorando notablemente las capacidades de proyección de poder global de la República Popular China".

El avance armamentístico del gigante asiático preocupa a Estados Unidos.

El informe mide el crecimiento de las fuerzas armadas de China solo en 2020, no tiene en cuenta el crecimiento de China este año. El informe no cubrió la reciente prueba de armas hipersónicas desde el espacio, que tomó por sorpresa a la inteligencia estadounidense.

El informe recientemente publicado cubrió el siguiente desarrollo en el campo de las armas hipersónicas: el primer despliegue del sistema avanzado que viaja cinco veces la velocidad del sonido, pero lo que es más importante, según los expertos, no viaja en una trayectoria balística predecible.

"En 2020, el PLARF comenzó a desplegar su primer sistema operativo de armas hipersónicas, el misil balístico de medio alcance (MRBM) con capacidad para vehículos de planeo hipersónico DF-17", dice el informe.

El principal oficial del ejército estadounidense, el general Mark Milley, calificó la reciente prueba de un hipersónico chino como una prueba "muy significativa".

Estamos presenciando uno de los cambios más grandes en el poder geoestratégico global que el mundo ha presenciado", advirtió Milley a Lester Holt de NBC en el Foro de Seguridad de Aspen el miércoles.

"Si nosotros, el ejército de los Estados Unidos, no hacemos un cambio fundamental en nosotros mismos en los próximos 10 a 15 o 20 años, entonces estaremos en el lado equivocado de un conflicto".

Más tarde, Milley predijo que una invasión china de Taiwán "no es probable" en los próximos dos años.

China afina armas químicas y biológicas según informe

El nuevo informe de China del Pentágono ha agregado una sección sobre "Investigación química y biológica", diciendo que China ha "participado en actividades biológicas con posibles aplicaciones de doble uso, lo que plantea preocupaciones con respecto a su cumplimiento de la Convención de Armas Biológicas y Toxinas (BWC) y la Convención sobre Armas Químicas (CWC) ".

El informe no abordó los orígenes de la pandemia de COVID-19. Un alto funcionario de defensa dijo que el Pentágono deja esos asuntos al Director de Inteligencia Nacional.

Milley dijo recientemente que la prueba de China de un misil hipersónico mientras orbitaba la Tierra estaba muy cerca de un "momento Sputnik".

En una entrevista con Fox News, Elbridge A. Colby, ex subsecretario adjunto de defensa para estrategia, dijo que no es sólo el desarrollo de armas hipersónicas de China lo que preocupa; son los avances militares generales de Beijing, incluidas sus fuerzas nucleares.

"El momento del Sputnik fue una especie de idea de que finalmente nos despertamos con algo. Hay muchos momentos del Sputnik que tenemos ante nosotros", dijo Colby en una entrevista con Fox News y autor del nuevo libro The Strategy of Denial: American Defense. en una era de gran conflicto de poder. "Es Sputnik con esteroides".

"Existe la sensación de que no pueden ser derrotados y eso está mal. Podemos ser derrotados", agregó Elbridge.

