China pide no culpar a Rusia por Bucha hasta que 'la imagen completa esté clara'

Gigante asiático pide no culpar a Rusia por Bucha hasta que "la imagen completa esté clara"

China dijo el miércoles que las imágenes de las muertes de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha son "profundamente perturbadoras", pero que no se debe culpar a nadie hasta que se conozcan todos los hechos.

La evidencia emergente de lo que parecían ser masacres civiles generalizadas a raíz de las retiradas rusas de las áreas de Kiev puede complicar los intentos de Beijing de guiar a la opinión pública sobre el conflicto, en el que China se ha negado a criticar a Moscú.



China apoya todas las iniciativas y medidas "que conduzcan a aliviar la crisis humanitaria" en el país y está "lista para continuar trabajando junto con la comunidad internacional para evitar cualquier daño a los civiles", dijo a los periodistas el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, en una sesión informativa diaria.



"La verdad y la causa del incidente deben ser verificadas", dijo Zhao. "Todas las partes deben actuar con moderación y evitar acusaciones infundadas antes de llegar a una conclusión de la investigación".

El gigante asiático continúa sin condenar a Rusia por sus acciones en Ucrania.

Los comentarios de Zhao se hacen eco de los del embajador de China ante las Naciones Unidas, Zhang Jun, quien anteriormente pidió una investigación y también describió los informes y las imágenes de las muertes de civiles en Bucha como "profundamente perturbadores".



"Se deben verificar y establecer las circunstancias relevantes y las causas específicas del incidente", dijo Zhang en declaraciones al Consejo de Seguridad el martes, y agregó que "antes de que se aclare el panorama completo, todas las partes deben actuar con moderación y evitar acusaciones infundadas".

China mantiene postura neutral

China ha pedido conversaciones mientras se niega a criticar a Rusia. Se opone a las sanciones económicas a Moscú y culpa a Washington y la OTAN de provocar la guerra y alimentar el conflicto al enviar armas a Ucrania.



Los medios de comunicación totalmente controlados por el Partido Comunista en el poder se han apegado en gran medida a una narrativa pro-Moscú, incluida la repetición de desinformación rusa y teorías de conspiración infundadas sobre temas como la supuesta producción de armas biológicas entre Estados Unidos y Ucrania.



Zhao repitió las objeciones de China a las sanciones, al tiempo que acusó a Estados Unidos de haber manipulado la situación para "sacar provecho del caos y ganar mucho dinero".



"La historia y la realidad han demostrado que las sanciones no traen paz y seguridad, sino que solo traen pérdidas múltiples o pérdidas múltiples, lo que se suma a la ya difícil economía mundial e impacta el sistema económico mundial existente", dijo Zhao.

El hashtag "China expresa que el incidente de la muerte de Bucha debe investigarse a fondo" fue un tema de tendencia en Weibo, la versión china de Twitter, con casi 30 millones de visitas y más de 500 discusiones hasta la tarde del miércoles.



A pesar de la postura prorrusa de las autoridades que censuran regularmente las publicaciones, las opiniones se dividieron entre el apoyo a Moscú, las demandas de que Rusia rinda cuentas, las acusaciones de falta de confianza contra Occidente y Ucrania, y los pedidos de una investigación imparcial.



"Esto es simplemente una obra de teatro representada por los nazis estadounidenses y ucranianos en un intento de desviar la opinión pública, pero las personas del mundo con ojos y corazones no ignorarán los hechos de que Estados Unidos y Ucrania investigan bioarmas", decía una publicación. firmado "Entiende la Guerra Fría mejor que Estados Unidos".



La embajada rusa en Beijing también hizo uso de la plataforma para rechazar las acusaciones, mientras que su homólogo ucraniano llamó la atención sobre los "crímenes de guerra rusos contra civiles en Irpin", otra ciudad donde presuntamente ocurrieron atrocidades.

Antes del inicio de la guerra el 24 de febrero, China había descartado hablar de una invasión rusa como "noticias falsas" y alarmismo de Estados Unidos.

Desde entonces, ha afirmado mantener una postura independiente, y a menudo contradictoria, afirmando la santidad de las fronteras y la soberanía nacional mientras se niega a condenar la agresión rusa o incluso a utilizar las palabras "guerra" e "invasión", en aparente deferencia a Rusia. Moscú.



El Global Times, un tabloide nacionalista publicado por el vocero del Partido Comunista, el Diario del Pueblo, trató de equilibrar los mensajes en competencia con un editorial el miércoles titulado "'Incidente de Bucha' que no debe usarse como pretexto para inflamar la situación".



"Mientras Rusia y Ucrania no puedan lograr un alto el fuego, las tragedias humanitarias no terminarán", dijo el periódico.



"Sin embargo, es lamentable que después de la exposición del 'incidente de Bucha', Estados Unidos, el iniciador de la crisis de Ucrania, no haya mostrado ningún signo de instar a la paz y promover conversaciones, pero está listo para exacerbar las tensiones entre Rusia y Ucrania y crear obstáculos a las conversaciones de paz entre las dos partes", dijo.

