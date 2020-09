China obliga a miles de pobladores tibetanos a entrar a 'campos de trabajo'

Con el propósito de cumplir su promesa sobre eliminar la pobreza en China, el presidente Xi Jinping y el gobierno del país han implementado una estrategia para educar a las poblaciones rurales de una forma que ha causado polémica.

En un informe realizado por la fundación Jamestown, se reveló que miles de personas en el Tíbet están siendo forzadas a ingresar a centros de entrenamiento de carácter militar, pero que más bien parecen campos de trabajo.

El informe difundido por la fundación Jamestown se dedica a la investigación de China, Eurasia y Rusia, y desde Washington, fue escrito por Adrian Zenz, investigador independiente sobre el Tíbet y la región de Xinjiang, basándose en información de medios estatales chinos y documentos políticos, crearon su informe para dar a conocer la información.

Su acusación fue reforzada con imágenes de la agencia de noticias Reuters captadas por su satélite, confirmando que el el Tíbet dice que 500.000 personas, en su mayoría agricultores y pastores de subsistencia, recibieron entrenamiento en los primeros siete meses de 2020.

A ello añade que las autoridades chinas han establecido cuotas para el traslado masivo de esos trabajadores dentro del Tíbet y a otras partes de China. Según los planes del gobierno chino recogidos en el informe, la formación tiene por objeto desarrollar "la disciplina laboral, el idioma chino y la ética laboral".

Adrian Zenz agrega que, -de acuerdo a su informe- el objetivo de los campos de trabajo es cambiar las actitudes de "no puedo, no quiero y no me atrevo a hacer" hacia el trabajo, al tiempo que pide "medidas no especificadas para terminar de manera efectiva con las 'personas vagas'".

La investigación también compara la situación con lo que pasó con la etnia uigur en la región de Xinjiang, donde las autoridades chinas están acusadas de la detención masiva de la población Uigur, de mayoría musulmana. Aunque Pekín dice que estos centros son escuelas vocacionales necesarias para combatir el terrorismo y el extremismo religioso.