China no se unirá a las sanciones contra Rusia señala regulador bancario

Gobierno chino no se unirá a las sanciones contra Rusia señala regulador bancario

El regulador bancario y de seguros de China dijo el miércoles que el país se opone y no se sumará a las sanciones financieras contra Rusia.

“Todos están viendo el conflicto militar reciente, o la guerra, entre Rusia y Ucrania”, dijo Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Seguros y Banca de China, en una conferencia de prensa en mandarín, según una traducción de CNBC.

“La posición de China ha sido declarada claramente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuestras políticas internacionales son consistentes”.

Las autoridades bancarias chinas señalaron que no sancionarán a Rusia por la invasión a Ucrania.

“Con respecto a las sanciones financieras, no apoyamos eso”, dijo Guo, y señaló una oposición particular a las sanciones “unilaterales”, que dijo que no abordan los problemas de manera efectiva. “China no se unirá a tales sanciones”.

Guo también es secretario del Partido Comunista Chino del Banco Popular de China, el banco central del país. Agregó el miércoles que espera que todas las partes mantengan intercambios económicos normales y que las sanciones no hayan tenido un impacto aparente en China hasta el momento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China se ha negado a calificar el ataque de Rusia a Ucrania como una invasión.

China promueve negociaciones

La línea de Beijing ha sido promover las negociaciones, ya que China intenta posicionarse más lejos de Rusia de lo que se mostró a principios de febrero durante una reunión de alto perfil entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea se han apresurado a imponer sanciones a Rusia, primero en un intento de evitar un conflicto con Ucrania y, posteriormente, para presionar a Putin para que detenga su invasión de Ucrania.

