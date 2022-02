China invade la frontera con Nepal: informe

Un informe del gobierno de Nepal filtrado a la BBC acusa a China de invadir Nepal a lo largo de la frontera compartida de los dos países. Es la primera vez que hay reclamos oficiales de Nepal sobre la interferencia china en su territorio.

El informe se encargó en septiembre pasado tras las denuncias de que China ha estado invadiendo el distrito de Humla, en el extremo oeste de Nepal. La embajada de China en Katmandú niega que haya habido una invasión.

El gobierno de Nepal aún no ha respondido a las consultas de la BBC. No está claro por qué el informe aún no se ha publicado. Pero el gobierno de Nepal ha mejorado en los últimos años los lazos con China para contrarrestar su relación de larga data con India, su gigantesco vecino del sur.

Tensiones entre Nepal y China

Tensiones entre Nepal y China.

Es probable que los hallazgos del informe ejerzan presión sobre estos crecientes vínculos con Beijing. La frontera entre Nepal y China se extiende por casi 1.400 km (870 millas) a lo largo de las montañas del Himalaya.

Se estableció en una serie de tratados firmados entre los dos países a principios de la década de 1960. Gran parte se encuentra en áreas remotas y de difícil acceso. En el suelo, el límite está demarcado por una cadena de pilares separados por kilómetros.

Esto a veces hace que sea difícil saber exactamente dónde se encuentra el borde. El gobierno de Nepal decidió enviar un grupo de trabajo a Humla después de los informes sobre una posible invasión china. Algunos afirmaron que China había construido una serie de edificios en el lado nepalí de la frontera.

El equipo estaba formado por representantes de la policía y el gobierno. En su informe, pasado a la BBC, el grupo descubrió que las actividades de vigilancia de las fuerzas de seguridad chinas habían restringido las actividades religiosas en el lado nepalí de la frontera en un lugar llamado Lalungjong.

El área ha sido tradicionalmente una atracción para los peregrinos debido a su proximidad al monte Kailash, justo al otro lado de la frontera con China, que es un lugar sagrado tanto para hindúes como para budistas. El informe también concluyó que China había estado limitando el pastoreo de los agricultores nepalíes.

China estaba construyendo una valla alrededor de un pilar fronterizo

Soldados nepaleses en una visita anterior a Humla: el informe decía que los soldados deberían estar estacionados en el área.

En la misma área, descubrió que China estaba construyendo una valla alrededor de un pilar fronterizo e intentando construir un canal y una carretera en el lado nepalí de la frontera. Pero el grupo de trabajo descubrió que los edificios chinos que originalmente se pensaba que se habían construido dentro de Nepal, de hecho, se habían construido en el lado chino de la frontera.

Los investigadores encontraron que los nepaleses locales a menudo se mostraban reacios a hablar sobre temas fronterizos porque algunos de ellos dependían del acceso continuo a los mercados chinos al otro lado de la frontera. El informe recomendó que las fuerzas de seguridad nepalesas se apostaran en la zona para garantizar la seguridad.

También sugirió que Nepal y China deberían reactivar un mecanismo inactivo establecido para resolver este tipo de problemas fronterizos. Budhhi Narayan Shrestha, un destacado cartógrafo y exjefe del departamento de topografía de Nepal, dijo que a las personas que viven cerca de la frontera se les debe decir claramente dónde está exactamente para que puedan proteger mejor el territorio nepalí.

hina niega cualquier invasión

Como China niega cualquier invasión, no está claro cuáles podrían ser sus motivos para afirmar el control de su frontera con Nepal, pero la seguridad podría ser una de las razones. Históricamente, hubo cierto tráfico transfronterizo no oficial, incluidos peregrinos y comerciantes, pero China ha restringido gradualmente este movimiento.

Vijay Kant Karna, un exdiplomático nepalí que ahora trabaja en un grupo de expertos en Katmandú, dijo que Beijing podría estar preocupado por India, su rival regional con quien tiene sus propios problemas fronterizos. "Parece que les preocupa la infiltración de fuerzas externas, por lo que quieren desconectar las relaciones al otro lado de la frontera", dijo.

China también podría estar preocupada por el movimiento en la dirección opuesta. La región del lado chino de la frontera es el Tíbet, de donde muchas personas han huido para escapar de lo que ven como la represión de Beijing. Unos 20.000 refugiados tibetanos viven en Nepal; otros han pasado de camino a la India y otros lugares.

En los últimos años, China ha tratado de cortar esta vía de escape. Ha habido informes de invasión china en Nepal en los últimos dos años, lo que ha provocado protestas ocasionales en la capital de Nepal, Katmandú. La última manifestación fue el mes pasado.

En respuesta, la embajada china en Nepal emitió un comunicado en enero diciendo: "No hay disputa en absoluto. Se espera que el pueblo nepalí no sea engañado con informes individuales falsos".

Sin embargo, la embajada no ha respondido a la BBC sobre las acusaciones específicas expuestas en el informe no publicado. Como mencionamos en La Verdad Noticias, se cree que el gobierno de Nepal ha abordado el tema de la frontera con Beijing, pero no dice lo que China ha dicho en respuesta.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!