China inicia en Shanghái el mayor cierre por COVID-19 en dos años

Beijing inicia en Shanghái el mayor cierre por COVID-19 en dos años

China comenzó su bloqueo más extenso en dos años el lunes para realizar pruebas masivas y controlar un brote creciente en Shanghái a medida que surgen preguntas sobre el costo económico de la estrategia "cero-COVID" de la nación.

Shanghái, la capital financiera de China y la ciudad más grande con 26 millones de habitantes, había manejado sus brotes pasados más pequeños con cierres limitados de complejos de viviendas y lugares de trabajo donde el virus se estaba propagando.

Pero el cierre de toda la ciudad que se llevará a cabo en dos fases será el más extenso de China desde que la ciudad central de Wuhan, donde se detectó el virus por primera vez a fines de 2019, confinó por primera vez a sus 11 millones de personas en sus hogares durante 76 días a principios de 2020. Millones más se han mantenido encerrados desde entonces.

El distrito financiero de Pudong de Shanghái y las áreas cercanas permanecerán cerrados de lunes a viernes a medida que comiencen las pruebas masivas, dijo el gobierno local. En la segunda fase del cierre, la vasta área del centro al oeste del río Huangpu que divide la ciudad comenzará su propio cierre de cinco días el viernes.

La ciudad de Shanghái representa el cierre más grande en el país desde Wuhan hace dos años.

Los residentes deberán quedarse en casa y las entregas se dejarán en los puntos de control para garantizar que no haya contacto con el mundo exterior. Se cerrarán las oficinas y todos los negocios que no se consideren esenciales y se suspenderá el transporte público.

Muchas comunidades dentro de Shanghái ya han estado cerradas durante la semana pasada, con sus complejos de viviendas bloqueados con barreras de plástico azules y amarillas y los residentes obligados a someterse a múltiples pruebas de COVID-19.

El parque temático Disneyland de Shanghái se encuentra entre los negocios que cerraron antes. El fabricante de automóviles Tesla también suspenderá la producción en su planta de Shanghái, según informes de prensa.

El domingo se informó de compras de pánico, con los estantes de los supermercados vacíos de alimentos, bebidas y artículos para el hogar. El lunes se erigieron barreras adicionales en los vecindarios, con trabajadores en trajes de protección contra materiales peligrosos en los puestos de control.

Las observaciones en persona del Festival de limpieza de tumbas del 5 de abril se cancelaron y, en cambio, los memoriales se llevarán a cabo en línea.

Algunos trabajadores, incluidos los comerciantes de la bolsa de valores de la ciudad, se estaban preparando para permanecer dentro de una "burbuja" de COVID-19 durante el cierre.

Li Jiamin, de 31 años, que trabaja en la industria financiera, dijo que había empacado ropa y suministros para varios días, y que su empresa estaba arreglando los arreglos para dormir y comer.

“El impacto general sigue siendo grande”, dijo Li a The Associated Press, señalando especialmente las pérdidas sufridas por los trabajadores del sector informal que no cuentan con ese apoyo.

Huang Qi, de 35 años, que trabaja en una universidad local, dijo que antes se había sometido a un confinamiento en su casa y se preparó para la nueva ronda abasteciéndose.

“Creo que si el cierre continúa así, nuestros trabajadores escolares no se verán muy afectados, pero ¿qué pasa con los que trabajan en la economía real? ¿Cómo se puede mantener su negocio? dijo Huang.

“Todavía espero que nuestra sociedad pueda encontrar un mejor equilibrio entre garantizar una vida normal y la prevención y el control de epidemias”, agregó Huang.

Shanghai detectó otros 3,500 casos de infección el domingo, aunque todos menos 50 eran personas que dieron positivo por el coronavirus pero no mostraban síntomas de COVID-19.

Si bien las personas asintomáticas aún pueden infectar a otras, China clasifica dichos casos por separado de los "casos confirmados", aquellos en personas que están enfermas, lo que lleva a totales mucho más bajos en los informes diarios.

A nivel nacional, el domingo se detectaron 1,219 nuevos casos confirmados de infección doméstica, más de 1,000 de ellos en la provincia nororiental de Jilin, junto con 4,996 casos asintomáticos, informó este lunes la Comisión Nacional de Salud.

China ha informado más de 56,000 casos confirmados en todo el país este mes, y el aumento en Jilin representa la mayoría de ellos.

La provincia de Jilin está aplicando prohibiciones de viaje y cierres parciales en varias ciudades, incluida Changchun, uno de los centros de la industria automotriz china. Aunque la provincia ha visto más de 1,000 nuevos casos confirmados por día, las medidas de prevención y control tomadas allí no parecen haber sido tan extremas como en otros lugares.

Como se ha vuelto habitual, Jilin ha estado construyendo pabellones temporales prefabricados para albergar a pacientes con COVID-19 y a aquellos bajo observación como casos sospechosos.

La ciudad de Suzhou, a una hora de Shanghái, así como Changsha en el centro del país y Shenyang en el noreste también están construyendo estructuras de este tipo capaces de albergar a más de 6,000 personas.

Shanghai mismo ha convertido dos gimnasios, una sala de exposiciones y otras instalaciones para albergar a posibles pacientes infectados.

China y su política 'cero-COVID'

China ha llamado a su enfoque de "tolerancia cero" de larga data la estrategia de prevención más económica y efectiva contra COVID-19.

Las nuevas medidas que se aplican en Shanghái tienen como objetivo "frenar la propagación del virus, proteger la vida y la salud de las personas y lograr el objetivo dinámico de cero COVID lo antes posible", declaró la oficina de prevención y control de COVID-19 de la ciudad en un anuncio el domingo por la noche.

Dado que el crecimiento económico de China ya se está desacelerando, se considera que las medidas extremas empeoran las dificultades que afectan el empleo, el consumo e incluso las cadenas de suministro mundiales. Con un toque de queda de 21 días para todos los extranjeros que llegan del extranjero, los viajes entre China y otros países se han reducido drásticamente.

El viernes, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo anunció que trasladaría su reunión general anual de Shanghái a Doha, citando “las continuas restricciones relacionadas con el COVID-19 para viajar a China”.

“Es profundamente decepcionante que no podamos reunirnos en Shanghái como estaba previsto”, dijo el director general de la IATA, Willie Walsh, en un comunicado de prensa.

Aún así, el anuncio de Shanghái de las fechas en que se levantarían los dos bloqueos pareció mostrar un mayor refinamiento en el enfoque de China. Los cierres anteriores en toda la ciudad habían sido abiertos.

Aunque la tasa de vacunación de China ronda el 87%, es considerablemente más baja entre las personas mayores que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente si contraen el virus.

En Hong Kong, la directora ejecutiva Carrie Lam dijo que el gobierno aún estaba considerando los próximos pasos en lo que ha sido criticado como una respuesta vacilante a una quinta ola reciente de infecciones por COVID-19 que ha provocado decenas de miles de casos y más de 7,000 muertes.

Lam dijo que no se ha tomado una decisión sobre si o cuándo evaluar a los 7,4 millones de residentes de la región semiautónoma del sur de China.

“Todavía no tengo un horario. No es fácil predeterminar un cronograma, de la misma manera que no sé qué tan rápido se resolverán los casos”, dijo Lam a los periodistas en una sesión informativa diaria.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de China como que cerrará Shanghái para realizar pruebas a medida que aumenta el COVID-19.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.