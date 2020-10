China ha vacunado a 60 mil personas contra COVID-19 sin "reacciones adversas".

El día de hoy, un alto funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, informó que de las 60 mil personas vacunadas contra el COVID-19, ninguna de ellas “ha experimentado reacciones adversas significativas”.

Durante la rueda de prensa del Ejecutivo sobre el avance de las vacunas en China, Tian Baoguo, dijo que ya hay 13 vacunas desarrolladas parcial o totalmente por el país asiático en la fase 3 de ensayos clínicos.

“Los efectos adversos son comunes y normales en una candidata a vacuna. De las 60 mil personas que han recibido la vacuna, algunos han presentado efectos adversos leves, como hinchazón de la zona de vacunación o fiebre, pero no se han registrado efectos secundarios graves”, señaló.

Es de mencionar que la confianza del gobierno chino en sus vacunas, cuatro de las cuales se encuentran en la última etapa de ensayos clínicos, podría indicar que está listo para inocular a más personas. No obstante, China es un caso atípico en la vacunación de tantas personas antes de la conclusión de los ensayos clínicos.

Los funcionarios de China, por su parte, han dicho que el uso experimental de las vacunas no sería parte de los datos del ensayo, pero les daría una garantía adicionar de que no existen problemas de seguridad. Aunque los expertos han advertido que tomar una vacuna que no ha completado la última etapa de ensayos clínicos conlleva riesgos para la salud.

Cabe destacar que previo al anuncio de Tian, no estaba claro cuántas personas en China habían recibido vacunas contra el COVID-19. Por ello, los funcionarios ya habían presentado planes para inyectar a más personas, citando el uso de emergencia.

Trascendió que el día domingo, la ciudad de Yiwu, en el este de China, detuvo la venta de una vacuna contra el coronavirus después de que decenas de personas demandaron ser vacunadas durante el fin de semana.

