China fija aranceles a 128 productos estadounidenses

China impuso este lunes nuevos aranceles a 128 productos estadounidenses de un valor de 3 mil millones de dólares, en respuesta a las tasas instauradas por Washington sobre las importaciones de acero y aluminio, según la agencia de noticias oficial Xinhua.

China fijó aranceles adicionales de hasta un 25% a los productos estadounidenses, incluyendo carne de cerdo congelada, vino y ciertas frutas y nueces, en respuesta a las tarifas estadounidenses sobre las importaciones de aluminio y acero, dijo el Ministerio de Finanzas del país asiático.

Pekín ya había avisado el mes pasado de su intención de aplicar esos aranceles, incrementando así el miedo a una guerra comercial entre los dos gigantes económicos mundiales.

China anunció que aplicó nuevos aranceles a la carne, fruta y otros productos provenientes de Estados Unidos en represalia por la medida similar que el presidente Donald Trumpaplicó a las importaciones de acero y aluminio.

El ministerio chino de finanzas indicó en un comunicado que los nuevos aranceles entrarán en vigor el lunes.

El anunció siguió a las advertencias que las autoridades chinas hicieron durante varias semanas al enconarse la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo.

La Comisión de Aranceles Aduaneros de China aumentó 25% la tasa arancelaria a los productos de cerdo y la chatarra de aluminio. También impuso un nuevo arancel de 15% a otros 120 productos estadounidenses, desde almendras hasta manzanas y bayas.

La Casa Blanca no respondió el domingo a un mensaje en el que The Associated Press le solicitaba declaraciones sobre el asunto.

China adoptó la medida después de que Trump impusiera un arancel de 25% a las importaciones de acero y de 15% al aluminio.

Trump asimismo ha anunciado planes separados para imponer aranceles por casi 50 mil millones de dólares a importaciones chinas. Esos cobros tienen en parte como objetivo sancionar a Beijing por presuntamente robar tecnología estadounidense y presionar a compañías norteamericanas para que la entreguen.

Sin embargo, las medidas chinas podrían terminar perjudicando a ganaderos y agricultores de Estados Unidos, muchos de los cuales viven en zonas que votaron por Trump en 2016.

En 2017, los agricultores estadounidenses exportaron a China productos por 20 mil millones de dólares. La industria porcicultora estadounidense exportó a china productos por mil 100 millones de dólares que convirtieron al gigante asiático en el tercer mercado más grande para la carne de cerdo estadounidense.