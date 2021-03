China es feliz compartiendo vacunas, pero no los datos que muestran si funcionan

China, el lugar de nacimiento del COVID-19, se apresuró a desarrollar una serie de vacunas que, dice, pueden combatir el coronavirus. Entre los escombros de la pandemia, mientras los Estados Unidos y las naciones europeas han luchado por vacunar a sus propias poblaciones, China sintió una oportunidad y comenzó triunfalmente a enviar sus vacunas en todo el mundo.

El mercado objetivo eran los países de ingresos bajos y medianos muy por debajo del actual orden jerárquico de vacunación. Beijing a menudo dice que no impone condiciones políticas a la entrega de vacunas, aunque las dosis parecen tener una trampa, si no ahora, más tarde. Paraguay, por ejemplo, dijo que recientemente se le habían ofrecido vacunas chinas a condición de que rompiera los lazos con Taiwán. Pero más allá de la ética de la diplomacia de las vacunas, las vacunas de China enfrentan una pregunta mucho mayor: ¿realmente funcionan?

Parece muy tarde en el juego preguntar eso, pero China no lo dirá, en realidad no de todos modos, ya que sus principales productores de vacunas se niegan a publicar datos sobre sus ensayos clínicos de fase tardía que permitirían a otros evaluar su eficacia y seguridad. Hay indicios de que las vacunas COVID-19 fabricadas en China, de la estatal Sinopharm y la privada Sinovac, entre otras, no son lo que se imaginaba. Durante el fin de semana, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, dio positivo por COVID-19 a pesar de haber recibido la primera de una vacuna china de dos dosis.

China ya ha exportado grandes cantidades de vacunas COVID-19 ha otros países

Por supuesto, existen explicaciones alternativas razonables de por qué ocurrió esto, como la afirmación del Ministerio de Salud de Pakistán de que Khan se enfermó durante el período de tiempo antes de que la vacuna aumentara la inmunidad para protegerse contra ella.

Confianza de las vacunas COVID-19 de China disminuyen

Los Emiratos Árabes Unidos están probando actualmente la administración de una tercera dosis de la vacuna de Sinopharm después de que no provocó una respuesta de anticuerpos suficiente en algunos casos. Los resultados de los ensayos en otras naciones en desarrollo han sido mixtos, lo que no ha aumentado exactamente la confianza en las vacunas producidas en China.

“Los fabricantes de vacunas generalmente publican detalles de sus ensayos clínicos de fase 3 en revistas revisadas por pares antes de que las vacunas obtengan la aprobación regulatoria. Pfizer-BioNTech y Moderna publicaron las suyas en el New England Journal of Medicine en diciembre”, señala el Washington Post.

La vacuna COVID-19 de China no ha mostrado los resultados esperados

Sinopharm y Sinovac han autoinformado algunos resultados clave, pero no han publicado los datos subyacentes en una revista, lo que requeriría una investigación por parte de expertos externos". Sin embargo, el gobierno chino dice que más de 60 países han aprobado al menos una de las vacunas contra el coronavirus de China.

Beijing ha sido cauteloso a la hora de publicar datos, aunque no está claro por qué lo sería, aparte de lo obvio. “Por temor a la vergüenza, los fabricantes de vacunas chinos están seleccionando los datos en lugar de publicar los resultados completos”, postuló un artículo de Foreign Affairs en febrero. Parece un mal momento para salvar las apariencias. Dado el historial regulatorio menos que estelar de China en, bueno, casi todo, aceptar las garantías de las vacunas COVID-19 de Beijing es un gran acto de fe.

