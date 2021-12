China es culpable de genocidio uigur en Xinjiang, dictamina tribunal

El gobierno de China ha cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad y tortura contra los uigures y otras minorías en su provincia occidental de Xinjiang, dictaminó un tribunal no oficial e independiente con sede en el Reino Unido.

Sir Geoffrey Nice QC, jefe del Tribunal Uigur y destacado abogado de derechos humanos, dijo que el gobierno chino ha atacado a la población musulmana uigur con políticas forzadas de control de la natalidad y esterilización para reducir la población del grupo.

"China ha cometido un genocidio contra el pueblo uigur en Xinjiang, según descubrió un tribunal no oficial con sede en el Reino Unido". - vía @BBCWorld https://t.co/BbLGW9CuTp — Lourdes Ballvé (@lourdesballve) December 9, 2021

"El tribunal está convencido más allá de toda duda razonable de que la República Popular China, mediante la imposición de medidas para prevenir nacimientos destinados a destruir una parte significativa de los uigures en Xinjiang como tal, ha cometido genocidio", dijo Nice.

Agregó que "este vasto aparato de represión estatal no podría existir si no se autorizara un plan en los niveles más altos". El tribunal no tiene el poder de sancionar o castigar a China. Pero los expertos dicen que ayudará a impulsar a los gobiernos de todo el mundo a responsabilizar a China por los abusos.

China ha negado repetidamente los abusos.

El gobierno chino ha negado repetidamente que los funcionarios hayan cometido abusos en Xinjiang, y no ha estado dispuesto a realizar investigaciones ni permitir que observadores internacionales independientes lo hagan.

El tribunal fue establecido en septiembre del año pasado con la ayuda de la ONG Coalición para la Respuesta al Genocidio para investigar "las atrocidades en curso y el posible genocidio" contra los uigures, kazajos y otras poblaciones musulmanas turcas.

Los organizadores dicen que el tribunal es necesario debido a los diversos obstáculos para investigar las denuncias de abusos contra los derechos humanos contra China en los tribunales.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, anunció en diciembre de 2020 que no investigaría porque China no es parte de su corte.

Mientras que la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de las Naciones Unidas, solo puede tomar un caso que ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre el cual China tiene poder de veto.

"La sociedad civil tuvo que intensificar y crear un tribunal, eso es lo que es el tribunal uigur", dijo Luke de Pulford, cofundador de la Coalición para la Respuesta al Genocidio y asesor del Congreso Mundial Uigur.

