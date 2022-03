China dice que no quiere verse afectada por las sanciones de Rusia.

El ministro de Asuntos Exteriores de China le ha dicho a su homólogo español que su país no quiere verse afectado por las sanciones económicas occidentales impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania el mes pasado, según los medios estatales.

“China no es parte de la crisis, y mucho menos quiere verse afectada por las sanciones”, dijo Wang Yi, según una lectura de una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, que se publicó el martes.

Agregó que China rechaza las sanciones en principio y “tiene derecho a salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”, calificando el conflicto de casi tres semanas en Ucrania como “producto de la acumulación e intensificación de las contradicciones de seguridad europeas a lo largo de los años”.

Por su parte, Albares escribió en Twitter: “He hablado con mi homólogo de China, Wang Yi, sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania y los medios para ponerle fin”.

Aumenta la presión sobre China por apoyar a Rusia

La Verdad Noticias informa que, la discusión se produjo a medida que aumenta la presión sobre China para que retire el apoyo de una Rusia cada vez más aislada, que se ha visto afectada por una serie de duras sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados occidentales.

La lectura de la llamada no mencionó informes recientes que citaban a funcionarios estadounidenses de que Rusia había pedido ayuda militar y económica a China después del comienzo de la guerra el 24 de febrero. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China había desestimado previamente los informes como desinformación estadounidense "maliciosa".

Por otra parte, el ministerio dio pocos detalles sobre lo que Yang Jiechi, director de la comisión central de asuntos exteriores de China, había discutido con el asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Joe Biden, Jake Sullivan, durante una reunión maratónica el lunes en la capital de Italia, Roma.

Los dos tuvieron conversaciones “francas, profundas y constructivas”, incluso sobre las tensas relaciones entre Beijing y Washington sobre Taiwán, dijo.

Estados Unidos no se abstiene de apoyar a Taiwán

Se citó a Yang diciendo que el gobierno de EE.UU. no se estaba apegando a su compromiso de abstenerse de apoyar la independencia de Taiwán. También exigió que Washington reconozca cuán sensible es el tema de Taiwán y no siga por un “camino muy peligroso”.

China considera a la república insular democrática autónoma como parte de la República Popular y ha amenazado con recuperarla por la fuerza si declara formalmente su independencia. Estados Unidos está comprometido con la capacidad de defensa de Taiwán y le proporciona armas.

Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que Sullivan dejó en claro durante la reunión "intensa" de siete horas que la administración Biden tiene profundas preocupaciones sobre la alineación de China con Rusia en este momento.

