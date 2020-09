China deja atrás a Estados Unidos y Europa gracias a su economía digital.

A pesar de que una gran cantidad de países en Europa es latente el miedo a una segunda ola de coronavirus, que volvería a castigar la débil recuperación económica, y Estados Unidos continúa con la doble crisis sanitaria y económica a pocas semanas de las elecciones presidenciales, China se posiciona como la potencia que cerrará la pandemia del 2020 con un crecimiento económico.

Durante el inicio de este año, el FMI esperaba un crecimiento del ingreso per cápita en más de 160 países, sin embargo, ahora más de 170, equivalente a casi el 90% de la economía mundial, registrarán una caída en ese indicador. Sin embargo, ¿cuáles son los motivos para que el país origen del COVID-19 pueda registrar una recuperación económica positiva contrario al resto de países como Estados Unidos y Europa?

Primero que nada, China obtuvo el primer gran golpe económico derivado de las medidas sanitarias impuestas por el confinamiento. De igual manera, ha sido la primera en mostrar subas sostenidas de indicadores clave de la economía.

China toma la delantera frente a Europa y Estados Unidos

No obstante, todos los sectores no han mejorado. Esto porque varias actividades, especialmente en el sector servicios, todavía no muestran síntomas de reactivación. A pesar de ello, acorde con la dinámica de la pandemia en el resto del mundo y el ciclo económico global, parece poco probable que China transite una severa recesión.

Una gran parte de los economistas tratan de responder a la pregunta de por qué China pudo generar tan rápida recuperación cuando una vasta parte de la economía internacional sigue en condiciones terribles.

Una de las respuestas que ofrecen es la siguiente: la rápida transformación digital de su economía. Zhang Jun, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Fudan y director del Centro de Estudios Económicos de China, un grupo de expertos con sede en Shangai, refiere que la economía digital de China estaba creciendo con gran fuerza previo a la pandemia y que con ésta se aceleró.

Zhang Jun indicó que a medida que la pandemia ha destruido algunas empresas e industrias, también ha acelerado enormemente la adopción de tecnologías digitales. En 2018, la economía digital ya representaba el 34,8% del Producto Interno Bruto (PIB) porcentaje que fue creciendo año tras año por encima del crecimiento del Producto.

