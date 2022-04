China asegura que entregó 'suministros militares regulares' a Serbia

Gobierno chino asegura que entregó "suministros militares regulares" a Serbia

China dijo el lunes que sus aviones militares entregaron "suministros militares regulares" a Serbia, en sus primeros comentarios sobre una operación inusual en la que seis aviones de transporte Y-20 de la Fuerza Aérea China aterrizaron en Belgrado el sábado temprano.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo a los periodistas que la operación era parte del plan de cooperación anual de los dos países, no tiene como objetivo a terceros y “no tiene nada que ver con la situación actual”.

Zhao no dio más detalles.

La llegada de los aviones provocó fuertes especulaciones de que llevaban misiles tierra-aire HQ-22 según los términos de un acuerdo previo firmado entre las partes.

La entrega de armamento chino a Serbia ha causado preocupación por el posible escalamiento de conflictos en la región cercana a Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Serbia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, casi confirmó la entrega de los sistemas de alcance medio que se acordó en 2019 y dijo el sábado que presentará "el orgullo más nuevo" del ejército serbio el martes o miércoles.

La operación velada de este fin de semana se produjo en medio de preocupaciones occidentales de que una acumulación de armas en los Balcanes, al mismo tiempo que la guerra se está librando en Ucrania, podría amenazar la región.

La alianza entre China y Serbia

Serbia y China han compartido fuertes lazos durante mucho tiempo, en parte debido a un desdén común por Washington.

Los serbios alimentan el resentimiento por la campaña aérea de la OTAN de 1999 durante el conflicto de Kosovo, en la que fue atacada la embajada china en Belgrado.

La OTAN calificó el incidente, que provocó manifestaciones violentas en Beijing, como un bombardeo equivocado, una explicación que China y muchos otros han rechazado durante mucho tiempo.

A pesar de afirmar ser neutral, China se ha puesto del lado de Rusia en gran medida en el conflicto de Ucrania y muchos serbios simpatizan con Moscú.

Aunque Serbia ha votado a favor de las resoluciones de la ONU que condenan los ataques rusos en Ucrania, se ha negado a sumarse a las sanciones internacionales contra sus aliados en Moscú o a criticar abiertamente las acciones de las tropas rusas allí.

La aparente entrega de armas a Serbia sobre los territorios de al menos dos estados miembros de la OTAN, Turquía y Bulgaria, fue vista por los expertos como una demostración del creciente alcance global de China.

Los vuelos de fin de semana “podrían ser la mayor operación en el extranjero realizada por el gran avión de transporte chino desarrollado a nivel nacional hasta el momento, mostrando las capacidades de transporte estratégicas del país”, dijo el lunes el periódico del Partido Comunista Global Times, citando a analistas de defensa chinos.

El Y-20, que se entregó por primera vez a la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación en 2015, se ha utilizado anteriormente en misiones en el extranjero, incluido el envío de 105 miembros de la guardia de honor del EPL para unirse al desfile del Día de la Victoria de Rusia de 2020 en Moscú, y en vuelos cerca del espacio aéreo de Taiwán destinados a poner a prueba las defensas de la isla autónoma e intimidar a su gobierno democrático.

Hay temores en Occidente de que el armamento de Serbia por parte de Rusia y China pueda alentar al país balcánico a avanzar hacia otra guerra, especialmente contra su antigua provincia de Kosovo, que proclamó su independencia en 2008.

Serbia, Rusia y China no reconocen la condición de Estado de Kosovo, mientras que Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales sí lo hacen.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de China como que lucha contra la escasez de alimentos por el cierre en Shanghái.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.