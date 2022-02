China asegura que Estados Unidos exageró amenaza de Rusia a Ucrania

Gobierno chino asegura que Estados Unidos exageró amenaza de Rusia a Ucrania

China acusó a Estados Unidos de "jugar con la amenaza de la guerra y crear tensión", ya que el presidente Joe Biden advirtió que más de 150,000 soldados rusos seguían concentrados cerca de las fronteras de Ucrania tras el anuncio de Moscú de una retirada parcial.

Las naciones occidentales han sugerido medidas de control de armas y fomento de la confianza para calmar el enfrentamiento, lo que las ha llevado a instar a sus ciudadanos a abandonar Ucrania porque podría producirse un ataque en cualquier momento.

Rusia niega tener planes de invasión.

El gobierno chino acusó a Estados Unidos de crear tensión exagerando la crisis entre Rusia y Ucrania.

“Tal exageración y desinformación persistentes por parte de algunos países occidentales crearán turbulencia e incertidumbre en el mundo lleno de desafíos, e intensificarán la angustia y la división”, dijo este miércoles a los periodistas el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en una sesión en Beijing.

"Esperamos que las partes relevantes detengan tales campañas de desinformación y hagan más para beneficiar la paz, la confianza mutua y la cooperación".

China recibe críticas por su postura sobre Ucrania

Algunos líderes occidentales, incluido el primer ministro australiano, Scott Morrison, han criticado la postura sobre Ucrania por parte de China

"El liderazgo de los dos jefes de Estado, China y Rusia, siempre trabaja para desarrollar una buena vecindad a largo plazo y una relación de cooperación mutuamente beneficiosa sobre la base de la no alianza, la no confrontación y la no selección de terceros países", agregó el portavoz Wang.

