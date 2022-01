China advierte a EE. UU. tras rastrear buque de guerra en el Mar Meridional

Gobierno chino advierte a EE. UU. tras rastrear buque de guerra en el Mar Meridional

El ejército chino ha dicho que rastreó un buque de guerra estadounidense que navegaba a través de aguas en disputa en el Mar de China Meridional, acusándolo de “acciones provocativas” y advirtiendo de “graves consecuencias”.

La Marina de los EE. UU. dijo que su misión estaba de acuerdo con el derecho internacional y en línea con su compromiso de defender “el derecho de todas las naciones a volar, navegar y operar donde lo permita el derecho internacional”.

El jueves por la tarde, un portavoz del comando del teatro del sur del Ejército Popular de Liberación dijo que el USS Benfold, un destructor de misiles guiados, “entró ilegalmente en las aguas territoriales chinas de Xisha sin la aprobación del gobierno chino”.

El portavoz, el coronel Tian Junli, dijo que las fuerzas armadas y aéreas de China estaban comprometidas para rastrear y monitorear el barco y dar una advertencia de "desalojo".

La presencia del buque de guerra de EE. UU. provocó la reacción del gigante asiático.

“Exigimos solemnemente que la parte estadounidense detenga de inmediato tales acciones provocativas, de lo contrario, asumirá las graves consecuencias de eventos imprevistos”, dijo un comunicado del comando del teatro.

En una declaración de respuesta, la Marina de los EE. UU. dijo que la declaración de China era "falsa".

Las islas Xisha, también conocidas como Paracels, son islas en disputa en el Mar de China Meridional. China, Vietnam y Taiwán reclaman soberanía, pero China tiene el control práctico.

China ha establecido una infraestructura militar en la cadena de islas, que “desempeña un papel clave en el objetivo de China de establecer capacidades de vigilancia y proyección de poder en todo el Mar de China Meridional”, según la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia.

El Mar de China Meridional, que está atravesado por rutas marítimas vitales y que también contiene yacimientos de gas y ricos caladeros, es un punto crítico importante en las tensiones entre China y sus vecinos regionales, y con los EE. UU.

Estados Unidos lleva a cabo con frecuencia lo que llama misiones de “libertad de navegación” en el Mar de China Meridional para desafiar los reclamos territoriales chinos.

Dijo que el USS Benfold afirmó el jueves "derechos y libertades de navegación en las cercanías de las Islas Paracelso, de conformidad con el derecho internacional".

Buque de EE. UU. abandona aguas del Mar de China

“Al concluir la operación, el USS Benfold abandonó el reclamo excesivo y continuó con las operaciones en el Mar de China Meridional”, dijo, en aparente referencia al reclamo de China de un límite marítimo recto alrededor de las islas, que Estados Unidos acusó a China de declarar en un intento de reclamar más aguas y territorios de los que tiene derecho según el derecho internacional.

“Estados Unidos está defendiendo el derecho de todas las naciones a volar, navegar y operar donde lo permita el derecho internacional, como lo hizo el USS Benfold esta semana. Nada de lo que diga la RPC [República Popular China] nos disuadirá”, dijo.

“La declaración del teatro del sur del EPL es la última de una larga serie de acciones de la RPC para tergiversar las operaciones marítimas legales de EE. UU. y afirmar sus reclamos marítimos excesivos e ilegítimos a expensas de sus vecinos del sudeste asiático en el Mar de China Meridional”.

Bill Hayton, autor de South China Sea: The Struggle for Power in Asia, dijo que la misión estadounidense era parte de un patrón de libertad de operaciones de navegación.

“Los estadounidenses no están haciendo nada que no hayan hecho antes, pero, por supuesto, China lo llamará provocativo dado todo lo demás que está sucediendo en su relación”, dijo Hayton.

"Irónicamente, cuanto más mantiene China estas 'líneas de base', más atrae a los buques de guerra estadounidenses e incluso británicos para desafiarlos".

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de China como que descubrió el lugar exacto de la Luna en donde hay agua.

