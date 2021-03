China acusa el “pasado de genocidio” de EU ante la ONU

El delegado de China en la ONU se refirió al historial de abusos contra los derechos humanos de Estados Unidos, nombrando la estrategia fallida contra COVID-19 que ha costado “cientos de miles de vidas”, el racismo y un “malvado pasado de genocidio”.

Los comentarios provienen de Jian Duan, el delegado de China en la sede de la ONU en Ginebra, quien habló este miércoles durante el examen mensual ante el Consejo de Derechos Humanos, el principal organismo en esa materia de las Naciones Unidas.

En su breve participación durante el evento de escrutinio internacional, Jiang criticó las intervenciones militares de Estados Unidos en el exterior que habían resultado en "tremendas muertes de civiles" y culpó a las fuerzas estadounidenses por haber "masacrado a civiles inocentes y llevado a cabo torturas" en otros países.

China ingresó en el panel de derechos humanos de la ONU en abril de 2020.

"Estados Unidos no se disculpa por su malvado pasado de genocidio ni ofrece reparación a las víctimas", dijo Jiang, citado por The Associated Press.

EU escucha recomendaciones de la ONU

En respuesta, la subsecretaria interina de Estados Unidos para la democracia, los derechos humanos y el trabajo, Lisa Peterson, dijo que el país estaba “muy orgulloso” de haber aceptado la mayor parte de las recomendaciones de la ONU para mejorar en materia de derechos humanos.

Joe Biden regresó a los Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos tras más de dos años y medio de ausencia durante el mandato de Donald Trump, y busca un lugar permanente entre los 47 miembros del consejo.

La funcionaria explicó que la administración de Joe Biden ha puesto en el centro de sus preocupaciones la lucha contra “el racismo sistemático, de manera directa, honesta y poderosa, y el legado de discriminación en nuestro país.”

La Verdad Noticias informó, a finales de enero, la firma de una serie de órdenes ejecutivas del presidente Biden que revirtieron algunas de las políticas de Donald Trump, siendo sus prioridades el cambio climático, el racismo y el COVID-19.

La semana pasada, Estados Unidos condenó los abusos de China contra las minorías religiosas y etiquetó de “genocidio” las actividades de Beijing en los campos para musulmanes uigures en la provincia de Xinjiang.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Google News para mantenerte informado.