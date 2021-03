Cheques de estímulo en Estados Unidos ¿de cuánto son? ¿quién y cómo se cobrarán?

El presidente Joe Biden propuso un paquete de alivio económico COVID-19 de 1.9 billones de dólares, el cual fue aprobado por el Senado de Estados Unidos y se espera que el mandatario firme el paquete de ayuda antes del 14 de marzo. Una vez que se promulgue la ley entonces gran parte de los ciudadanos recibirán un cheque de estímulo directo por 1400 dólares.

¿Cuáles son los requisitos que pide Estados Unidos?

Para poder recibir estos cheques de estímulo es necesario haber hecho la declaración de impuestos en 2019 y generar un ingreso anual bruto menor a 75.000 dólares. Para los matrimonios que presentan declaraciones juntos deberán generar ganancias inferiores a los 150 mil dólares para obtener el apoyo de 2,800 dólares.

Cabe indicar que el ingreso familiar promedio es de 68.703 dólares anuales, por lo que gran parte de la población contribuyente de Estados Unidos va a recibir los cheques de estímulos.

Joe Biden propuesto este paquete de alivio económico para Estados Unidos

Por otra parte si los ingresos de los ciudadanos en 2019 fueron altos pero su situación económica cambió en el 2020 entonces debe de realizar una declaración declaración de impuesto lo más pronto posible.

¿Estados Unidos pagará por hijo o adulto mayor dependiente?

La respuesta a esta interrogante es afirmativa. Los padres recibirán 1,400 dólares extra por cada hijo dependiente. En los planes de estímulos aprobados anteriormente el límite de edad de los hijos dependientes era de 17 años, pero en este paquete de alivio económico propuesto por Joe Biden se han incluido a los estudiantes universitarios que dependen económicamente de sus padres.

De igual forma se agregaron los adultos con necesidades especiales o adultos mayores bajo el cargo de alguna persona. Cabe indicar que el dinero lo recibirá el contribuyente y no el dependiente.

¿Cuándo entregará Estados Unidos el pago?

Gran parte de la población de Estados Unidos recibirán el apoyo económico

Se desconoce la fecha exacta, pero se espera que los ciudadanos empiecen a recibir el dinero pocos días después que Joe Biden firme el paquete de alivio económico y está previsto que la Cámara de Representantes vote este martes 9 de marzo los cambios que que realizó al proyecto de ley que Biden lo promulgue lo más pronto posible.

¿Dónde se cobrarán los cheques que dará el gobierno de Estados Unidos?

Algunas personas recibirán los cheques en sus casas a través del correo, mientras que otros verán depósitos directos en sus cuentas bancarias.

Se informó a La Verdad Noticias que se cree que alrededor de 8 millones de personas elegibles para el primer paquete de rescate no recibieron el pago porque el IRS (responsable de la transferencia del dinero) no tenía la información para contactarlos. Además los ciudadanos de muy bajos ingresos no suelen presentar sus declaraciones de impuestos, por lo que para recibir estos cheques de estímulos es probable que tengan que registrarse en línea.

