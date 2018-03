Checa las mejores FotoManías de la semana

¡Te dejamos las mejores fotos de la semana!

Busca nuestra sección #FotoManía en nuestra edición impresa de Diario La Verdad Salió el sol ayer 8 de diciembre en la capital espiritual paraguaya, e iluminó a los feligreses todos reunidos en la Basílica de la virgen Inmaculada Concepción, que listos ya estaban para la Misa Central en honor a la madre de todos los paraguayos. La bienvenida de este día fue con un imponente show visual con juegos pirotécnicos, tras esto, los devotos durmieron en espacios reducidos, pasillos, plazas, veredas, hoteles algunos, todos aguardando el día principal dedicado a la Virgen paraguaya. Con banderas blancas, y mucha algarabía se dio el despertar, por parte de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, quienes buscaron un espacio donde ubicarse y así escuchar las palabras de monseñor Ricardo Valenzuela. A pesar del cansancio Cerfirio, arrodillado frente al altar de la Virgen, agradeció a la patrona de Paraguay por las bendiciones recibidas teniendo a su lado a su hijo Kevin y el pequeño Eric de 3 meses. “Con mi señora venimos cada año, ella está vez no vino caminando porque nuestro bebé es muy pequeño todavía y la fe que tenemos por la Virgen es inexplicable, ella que hizo un milagro muy grande al sanar a nuestro hijo”. Resaltó además, el cabello que lleva su virgen es de su hijo Kevin, quien se dejó crecer el pelo como ofrenda.Donald Trump se brincó, como siempre, los estatus internacionales y requerimientos de la Organización de las Naciones Unidas provocando la furia en Medio Oriente a pesar de que, según él, la decisión está fincada en lograr la paz en esa conflictiva región del planeta. Emmanuel Macron, presidente francés, aseguró que la decisión del mandatario estadounidense es unilateral. “La desapruebo porque contraviene el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, recalcó el mandatario. En México, la Secretaria de Relaciones Exteriores externó su apoyo con los tratados globales al indicar que la embajada de nuestro país se quedará en Tel Aviv, refutando también la postura de Estados Unidos. Finalmente, el líder islamita de Hamás, invitó a los palestinos a un tercer levantamiento. “Este viernes 8 de diciembre será un día de la ira y el comienzo de una nueva infantinada (revuelta) llamada “La Liberación de Jerusalén)”. dijo. En sus palabras, Trump abrió las puertas del infierno y tachó su decisión como una declaración de guerra. Finalizó diciendo que el presidente de EU se arrepentirá de su decisión.07/12/2017Sin importar las advertencias y las razones que se entregaron a Trump sobre su idea de reconocer Jerusalén como capital de Israel, como estallidos de violencia y las reacciones generales de los países musulmanes, el mandatario reconoció ayer a la ciudad como capital y dijo que movería su embajada a esa ciudad. El Papa Francisco aseguró que está preocupado por la situación e instó a Estados Unidos a respetar el estatus quo de la ciudad, así como honrar los lineamientos establecidos por la ONU. Por su parte, el Secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguró que su país no hará imposiciones al tiempo de informar que EU está muy comprometido con la paz de Oriente Medio. “Seguimos creyendo que existe una muy buena oportunidad de hacer la paz y el presidente tiene un equipo que está totalemente dedicado a eso”, dijo Tillerson. Con este reconocimiento, Trump cumpliría una más de sus promesas de campaña, sumado a la victoria con el veto migratorio y la reforma fiscal de esta semana.06/12/2017El presidente hondureño y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, y el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, se declararon vencedores el mismo día de las elecciones, antes de que el TSE brindara su primer informe oficial, con demora, un día después. En el último recuento del tribunal, de esta madrugada y basado en el 99.8 % de las actas electorales procesadas, se apunta a que Hernández ganó los comicios con un 42.9 % de los votos contra el 41.3 % de Nasralla. La Alianza de Oposición contra la Dictadura denuncia ser objeto de un fraude electoral y el país vive desde el miércoles de la semana pasada una ola de manifestaciones en diferentes regiones que ha dejado decenas de heridos entre manifestantes y policías, además de actos vandálicos. “Ante los actos de violencia registrados tras el escrutinio, Francia apela a la calma, a la espera de la confirmación de los resultados oficiales”, indicó el portavoz ministerial francés. Las tensiones en Honduras no cesaron ayer, esto luego que la Alianza de Oposición contra la Dictadura alentó a la población a la “desobediencia civil” alegando que los comicios han sido fraudulentos.