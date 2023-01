Chamba en Canadá: ¿cómo puedo aplicar a una oferta de trabajo?

Canadá es una de las opciones que personas de diferentes naciones tienen en mente para laborar por un tiempo o radicarse por completo. Una de las razones por las que se opta por llegar hasta el vecino de los Estados Unidos es porque tiene una política multicultural, lo que significa que hay mayores oportunidades para los migrantes.

En ese sentido, otra puerta que también se abre en Canadá es la del estudio. Teniendo en cuenta datos del portal Alternativa Canadá, durante este año 2023 trabajar y estudiar en Canadá es algo viable, pues investigaciones han recalcado que este país es de los más buscados en la web.

Según informó Bloomberg en los primeros días de 2023, el Gobierno canadiense ha aumentado constantemente sus objetivos anuales en materia de inmigración en los últimos años. El último plan prevé 465.000 nuevos residentes permanentes este año y medio millón en 2025.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, desde a mediados del año 2022, la prueba negativa de COVID-19 ya no es obligatoria para entrar a Canadá.

¿Cómo aplicar?



¿Cómo conseguir trabajo en Canadá? Así puede conocer y aplicar a las ofertas

Lo primero que debe saber es que The Job Bank es un sitio gratuito habilitado por el Gobierno de Canadá para buscar trabajo en ese país. En esa página web puede hacer la búsqueda de empleo filtrando por el tipo de aplicante; una vez allí escoja la opción de 'aplicante internacional'.



Siga estos pasos:



1. En la página de The Job Bank (www.jobbank.gc.ca/home) puede ver todos los trabajos de empleadores canadienses que desean contratar trabajadores extranjeros temporales. El listado lo encuentra aquí. Recuerde que, para aplicar, debe tramitar su permiso de trabajo.



2. Si encuentra un trabajo que le interesa, simplemente haga clic en el nombre del cargo para ver los detalles completos. También podrá enterarse de cómo aplicar para el trabajo. Las autoridades advierten que los empleadores nunca deben pedirle un pago al aspirante para contratarle.



3. Si decide aplicar a un trabajo y contacta al empleador (en la página encontrará la información de contacto), este podría preguntarle su nombre, su trabajo actual, en qué ciudad de Canadá está o estará, su experiencia laboral, si usted tiene un permiso de trabajo válido, entre otra información.



4. Si el empleador desea contratarle, usted recibirá una oferta de trabajo (en inglés) por escrito. Es decir, es un documento. A menudo, las personas tienen que aplicar a varios empleos antes de ser contratadas.



5. Las publicaciones de empleo también podrían incluir el estatus de la aplicación del empleador para una Evaluación de Impacto en el Mercado de Trabajo (EIMT). Puede aparecer 'en proceso' si el empleador ha pedido permiso para contratar a un trabajador extranjero temporal o 'aprobada' si ya tiene permiso para contratar. Si la EIMT ya está aprobada, es posible que usted pueda comenzar a trabajar para su nuevo empleador de inmediato.



Tenga en cuenta que su empleador no tiene permitido cobrarle a usted por una Evaluación de Impacto en el Mercado de Trabajo (EIMT). Y que, si es el caso, sí puede invitarle a una entrevista. Eso sí, The Job Bank aclara que "no es obligatorio proveer información o responder a un empleador en el caso que usted cambie de parecer o se sienta incómodo".



Otra buena opción para conocer ofertas de empleo es consultar, mediante los medios de comunicación oficiales del Gobierno, los distintos programas que ofrece y renueva periódicamente. Usualmente están divididos según la zona del país.

Te puede interesar: Gana hasta 25 mil pesos trabajando en Canadá; revisa la convocatoria

¿Cuántas horas son de México a Canadá?

El mismo Gobierno canadiense tiene un sitio web en el que los empleadores ofertan sus propuestas laborales enfocadas en trabajadores extranjeros.

Un vuelo directo tarda un promedio de 7h 33m desde México a Canadá y cubre una distancia de 3431 km. La ruta más popular es Ciudad de México - Vancouver y el tiempo promedio de vuelo es de 5h 50m.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram