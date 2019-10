Celular explota dentro de su pantalón; ¡hombre casi muere quemado! 

Un accidente caso casi imposible consternó al pueblo de Valladolid, España, luego que el celular de un hombre se incendiaria dentro de su propio pantalón.

El hombre identificado como Raúl García, llevaba como todos los días su celular en la bolsa del pantalón, por lo que este domingo no fue la excepción y lo guardó en dicho sitio mientras corta el césped en su vivienda.

Sin embargo, de un momento a otro, el hombre empezó a sentir caliente la pierna y un dolor en el muslo derecho, por lo que metió la malo en la bolsa para sacar el celular.

Sin embargo, al momento de introducir la mano en su pantalón el celular explotó y le dejó grandes quemaduras en la piel.

El hombre fue trasladado al Hospital Río Hortega, en donde se encuentra internado tras las severas quemaduras que le ocasionó el incendio del aparato.

El hombre detalló para un medio local el momento exacto del incidente:

“He empezado a notar un calor enorme en el muslo, como que me ardía, y aun no me ha dado tiempo a mucho más”, señaló.