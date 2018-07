Celebran que una marca de ropa no elimine las estrías de sus modelos

Una joven modelo se puso un traje de baño para una empresa, pero llamó la atención que ella tiene estrías y que la empresa decidió no bórraselas con Photoshop.

Una colección de bikinis y trajes de baño muestra a la modelo lucir una de las prendas con su piel natural y los usuarios de redes sociales aplauden que la marca de ropa evite usar el retoque fotográfico.

Se trata de una marca de moda británica que decidió prescindir de Photoshop en las fotos de sus modelos para mostrarlas tal y como son.

La imagen de una mujer en bikini con estrías ha sido ampliamente aplaudida en Facebook, tras recibir más de 100 mil me gusta.

¡Esto me parece increíble! ¡Incluso en una gran marca de ropa como Boohoo no han eliminado las estrías de los modelos! ¡De esto se trata el poder de las chicas! Y cada mujer tiene imperfecciones. ¡No se debe usar el photoshop para dar expectativas poco realistas! ¡Es lo que nos hace ser quienes somos!”, es un mensaje en Facebook que ya tiene más de 60 mil me gusta.