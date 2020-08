Cebolla roja podría ser el causante del extraño brote de Salmonela

Parece que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han encontrado la causa del último brote de Salmonela. Y no es ADN alienígena o esperma demoníaco. Son cebollas, específicamente cebollas rojas.

Si te gustan las cebollas rojas con tus ensaladas, tus pastas, tus hamburguesas o todo tu cuerpo, es posible que estés derramando una lágrima. Comer cebollas rojas es lo único que muchas personas afectadas por este brote de Salmonela parecen tener en común. Bueno, eso y la diarrea, así como todas las otras cosas maravillosas que vienen con las infecciones por esta bacteria.

Hace 8 días cuando se dio a conocer este nuevo extraño brote, al menos a 125 personas en 15 estados ya se encontraban enfermas en ese momento y la causa era desconocida. Los CDC no pudieron advertir al público que evite alimentos específicos, y evitar todos los alimentos no habría sido una sugerencia práctica.

Pero ahora los CDC han emitido una advertencia clara: no coma, sirva ni venda cebollas de Thomson International Inc., que se encuentra en el área de Bakersfield, California. Esto incluye cualquier producto que pueda tener cebolla roja.

Antes de meter toda la cebolla amarilla de Thomson International, Inc. en su boca, tenga en cuenta que esta advertencia de los CDC decía cebollas, no solo cebollas rojas. La apestosa advertencia incluía cebollas blancas, amarillas y dulces también. Esto se debe a que estos otros tipos de cebollas se cultivan de la misma manera y también podrían haberse contaminado con la bacteria.

Extraño brote ha puesto en alerta a autoridades

Hasta ahora, este brote ya ha dejado al menos 396 personas enfermas en 34 estados, lo que resultó en 59 hospitalizaciones, según los CDC. Public Health Canada ha contado 114 casos confirmados en cinco provincias: Columbia Británica, Alberta, Manitoba, Ontario y la Isla del Príncipe Eduardo.

Este no es el único brote de Salmonela que está ocurriendo en este momento. También está el brote de Salmonella de múltiples cepas asociado a las aves de corral que ha tenido mucho más que un impacto insignificante: 938 casos en 48 estados y 151 hospitalizaciones y una muerte.

Es probable que este brote no esté relacionado con el brote de las cebollas, suponiendo que los pollos no sean los que cosechan y envasan cebollas en Thomson International, Inc.

Autoridades recomiendan no consumir ningún tipo de cebolla.

Entonces, si quieres comer algunas cebollas, primero revisa la pegatina o etiqueta. Si ve el nombre Thomson International, Inc., deseche esas cebollas. De lo contrario, puede terminar enfermo 12 a 72 horas después.

Si no está seguro de dónde provienen sus cebollas, deshágase de ellas y limpie a fondo todo lo que pueda haber tocado tus cebollas. Si está comiendo fuera, pregunte en el restaurante de dónde obtienen sus cebollas.