Las causas de la guerra civil china se originan cuando el país estaba dividido entre los partidarios republicanos de una china democrática y capitalista, con fuertes influencias europeas y los seguidores del comunismo soviético de Mao Zedong, que aspiraba a reivindicar al campesinado chino y abolir la sociedad de clases.

Visto así, la propia guerra civil china condujo a la Revolución Comunista, en especial cuando las potencias mundiales del siglo XX comenzaron a entrometerse, queriendo garantizarse en China a un aliado: nos referimos a la URSS y a los Estados Unidos, quienes abierta o disimuladamente favorecieron diplomática, económica y militarmente a sus bandos preferidos.

Por ende, el empeoramiento de las relaciones entre la República Popular de China y los Estados Unidos fue un factor significativo para inclinar la balanza militar hacia los comunistas.

¿Cuándo fue la guerra civil china?

La URSS ayudó a los comunistas hacerse del poder

La guerra civil china, que duró desde agosto de 1927 hasta mayo de 1950, fue el conflicto que tuvo lugar en China entre el Kuomintag (o Partido Nacionalista Chino) (KMT) y el Partido Comunista Chino (PCCh). Se inició en 1927 después de la Expedición del Norte, cuando la facción nacionalista del KMT, dirigida por Chiang Kai-shek, depuró a los comunistas de la alianza formada entre el KMT y el PCCh.

La guerra acabó en 1950 con un cese no oficial de las hostilidades entre los bandos, quedando finalmente bajo control de los comunistas la China continental (incluida la isla de Hainan), donde se proclamó el nuevo régimen de la República Popular China.

Mientras los nacionalistas lograban mantener el control sobre los territorios insulares de Taiwán, pescadores y varias islas costeras de la provincia de Fujian, territorios en los que se ha mantenido hasta la actualidad la forma de gobierno de China.



¿Qué pasó en la guerra civil china?

Sun Yat-sen, líder del Kuomintang (KMT), buscó el auxilio de las potencias extranjeras para vencer a los señores de la guerra que se habían hecho con el control del norte de China a raíz de la caída de la dinastía Qing.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, las democracias occidentales ignoraron los esfuerzos del líder nacionalista para atraerse su ayuda.

Sin embargo, en 1921 Sun Yat-sen recurrió a la Unión Soviética. Haciendo uso del pragmatismo político, los líderes soviéticos lanzaron una política ambigua en virtud de la cual apoyaban al KMT de Sun al mismo tiempo que al recién fundado Partido Comunista de China (PCCh).

Los soviéticos esperaban la consolidación de los comunistas pero estaban preparados para la victoria de cualquiera de los dos bandos. De este modo se inició la lucha por el poder entre los nacionalistas y los comunistas.

Películas de la guerra civil china

The blue kite (1993), dirigida por Tian Zhuangzhuang

Esta película trata la vida de una familia durante diferentes etapas del Gobierno de Mao Zedong, entre ellas la Revolución Cultural. Varias de estas obras, que siguen esta estructura están dirigidas por cineastas de la llamada Quinta Generación del cine chino y que buscaban representar la vida de la gente corriente bajo la Revolución Cultural, están en contraste con las películas épicas de soldados rojos que promovió el maoísmo.

Farewell my concubine (1993), dirigida por Chen Kaige

Un actor de la Compañía de Ópera Sichuan, espera para salir al escenario en la provincia de Sichuan. Durante la Revolución Cultural ésta fue prohibida. (Kevin Frayer/Getty Images)

Esta película relata la vida de dos actores de la ópera de Pekín a través de diferentes etapas de la historia china. Al lanzarse la Revolución Cultural ambos fueron acusados públicamente de formar parte del arte “viejo” y “feudal” que suponía la ópera tradicional. Ya en 1942, Mao Zedong había anunciado sus famosas tesis de Yan’an en la que defendía la sumisión del arte a la política comunista.

To live (1994), dirigida por Zhang Yimou

El transcurrir de este filme va desde la guerra civil china hasta el fin del Gobierno de Mao Zedong y muestra la vida de una familia. Durante la Revolución Cultural, todo aquel que procediera de una familia no campesina u obrera era marcado como enemigo, independientemente de los recursos o vida que llevara en ese momento. El protagonista de To live debe esconder su pasado como burgués para evitar los ataques contra su familia. Aún así, en esta obra se ofrece una cara humana de los Guardias Rojos, más como jóvenes irresponsables que como milicias violentas.

In the heat of the sun (1994), dirigida por Jiang Wen

Esta película puede parecer un caso extraño, ya que trata las tardes soleadas que varios adolescentes chinos pasan entre el aburrimiento y el romance. Si fijamos mejor el foco, vemos que refleja -de manera indirecta- a un factor clave de la Revolución Cultural: los militares. Los hijos de los soldados del Ejército Popular de Liberación (EPL) son los adolescentes de este filme, que -de golpe- ven que sus escuelas cierran y pueden pasar tardes sin hacer nada, pero que en ningún momento perciben signos de violencia o Guardias Rojos que los aterroricen.

Coming home (2014), Zhang Yimou

Aunque se trata de excepciones, todavía el cine chino produce algunas películas relacionadas con la Revolución Cultural. Es el caso de Coming home, distinta a las películas anteriores ya que la historia se inicia durante la Revolución Cultural y acaba en la China de los 80, cuando empezó la apertura económica.

El conflicto principal es entre el padre, profesor al que envían a un campo de trabajo, y la hija, bailarina de los ballets rojos revolucionarios.

Ahora conoces las causas de la guerra civil china y como esta confrontación ha hecho que China se coloque entre las potencias mundiales en diversos rubros.

