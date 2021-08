Causa polémica mariguana e invitados en fiesta de Barack Obama

Una polémica en Estados Unidos se dio al conocerse que el expresidente Barack Obama planeaba una fiesta masiva con 500 invitados en su casa de Martha’s Vineyard.

La polémica fue tanta que la Casa Blanca tuvo que salir a aclarar que el presidente Joe Biden no tenía planeado asistir al cumpleaños y que felicitaría a Obama en otra ocasión personalmente.

Poco después de eso, el expresidente anunció la cancelación del gran evento. Sin embargo, Obama no se quedó con las ganas de celebrar e hizo una fiesta más modesta con un número de invitados reducidos.

Las imágenes de la extrovertida fiesta de Obama

Fiesta de Barack Obama

En las últimas horas se conocieron en redes sociales varias imágenes de la fiesta más pequeña que hizo Obama, esto luego de que el rapero Trap Beckham y el manager TJ Chapman filtraran varias fotos e incluso respondieran varias preguntas de sus seguidores.

Los artistas también publicaron fotos fumando marihuana, ya que en el Estado de Massachusetts el consumo recreativo es completamente legal.

Fiesta de Barack Obama

Como era de esperarse, las críticas de los detractores de Obama no se tardaron. Jack Posobiec se quejó porque los invitados no usaron mascarilla y además, se publicaron algunas fotos aéreas del lugar del evento, en donde se evidencia que la carpa de la fiesta no era para nada pequeña.

Las críticas a la fiesta del expresidente

“Es hipocresía en su máxima expresión y muestra que no creen lo que están diciendo”, dijo el consultor del Partido Republicano Ryan James Girdusky.

Por si fuera poco, medios estadounidenses informaron que varios famosos llegaron al aeropuerto de Martha’s Vineyard y que la logística de la “pequeña fiesta” era de tamaño considerable.

También se ha destacado que dentro de las celebridades que asistieron se encuentran John Legend y su esposa Chrissy Teigen , el exjugador de la NBA Dwyane Wade y su esposa Gabriella Union, Don Cheable. También asistieron políticos como John Kerry y Nancy Pelosi.

Cabe destacar que la lista de invitados se encontraban también conocidas estrellas como Tom Hanks y Rita Wilson, Bradley Cooper, Eddie Vedder, Beyoncé y Jay-Z, Steven Spielberg y Stephen Colbert.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!