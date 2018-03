Cataluña declara su independencia

BARCELONA.- El Parlamento de la región de Cataluña aprobó hoy una resolución en la que insta a tomar las medidas necesarias para desarrollar el marco legal de una "república" independiente de España. La resolución salió adelante en una votación secreta con los apoyos de los dos grupos independentistas - Junts pel Sí y la CUP -, mientras que liberales (Ciudadanos), socialistas (PSC) y conservadores (PP) se negaron a participar y abandonaron el hemiciclo.

La independencia se aprobó con 72 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.

La resolución se basa en los resultados del referéndum de independencia del 1 de octubre (que no tiene reconocimiento del Estado español) en el que más de dos millones de personas votaron y dieron el triunfo al proyecto de secesión. Con esta medida se lleva al pleno del Parlamento el documento que el 10 de octubre firmaron los diputados de ambas formaciones, que pide aplicar la Ley de Transitoriedad Jurídica (anulada por el Tribunal Constitucional de España) para pasar de comunidad autónoma española a Estado independiente. Asimismo, fija el llamado “Proceso constituyente” que incluye la realización de unas elecciones (en un plazo no mayor de seis meses) para constituir el Congreso republicano y una posterior Constitución de Estado independiente.Momentos después, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy pidió tranquilidad a los ciudadanos y dijo que “el Estado de Derecho restaurará la legalidad”. Los legisladores separatistas estallaron en aplausos cuando se aprobó la medida con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 papeletas en blanco. Momentos antes de la votación se retiró mayoría de los legisladores de la oposición se retiró de la cámara en protesta. "Asumimos el mandato del pueblo deexpresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", indicó la resolución leída antes del sufragio por la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. La moción pide comenzar un proceso deque incluye redactar las principales leyes dey abrir negociaciones “en pie de igualdad” con las autoridades españolas para establecer la cooperación. "No será fácil, no será gratuito y lo sabemos, no será de un día para otro. (...) Hoy fundamos un nuevo país sobre estos principios y esta dignidad", dijo Marta Rovira, diputada de la alianza proindependentista(Juntos por el Sí), en un debate previo a la votación. Después, legisladores de los tres principales partidos nacionales con presencia en la Cámara catalana -el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos- abandonaron la sala. Los integrantes de los partidos secesionistas y de la formación de izquierda Podemos aprobaron realizar un voto secreto para intentar impedir que el Gobierno central presente cargos criminales contra ellos. Los legisladores festejaron con una ovación y cánticos cuando la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, anunció que la moción había sido aprobada; entonaron el himno catalán mientras Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras se estrechaban en un abrazo. “Hoy el parlamento ha cumplido la medida largamente deseada y por la cual se ha luchado... En los próximos días debemos atenernos a nuestros valores de pacifismo y dignidad. Está en nuestras, vuestras manos construir la república”, dijo Puigdemont. En tanto, el presidente del Gobierno español dijo en su cuenta de Twitter que el Estado de Derecho restaurará la legalidad en. Antes de la votación, Rajoy instó al Senado del país a activar una cláusula constitucional que permitiría al gobierno central asumir las competencias del gobierno regional depara frenar una iniciativa independentista.dijo que las medidas especiales son la única forma de resolver la crisis y que el estado no está arrebatando libertades a los catalanes, sino que les está protegiendo. El parlamento regional de Cataluña tenía previsto celebrar su sesión el viernes por la tarde. La Generalitat catalana rechaza el mecanismo de intervención y había especulaciones sobre que la cámara regional podría dar el paso de declarar la independencia de España más tarde el viernes. Medio millar de alcaldes de poblaciones catalanas corearon “¡independencia!” y elevaron sus bastones de mando ceremoniales en una sala dentro delregional poco antes del inicio de la sesión.