Cataluña alborota Europa, muchas regiones buscan su independencia AFP / La Verdad Noticias. La reivindicación independentista catalana no es un caso único en la Unión Europea, donde varias regiones manifiestan aspiraciones similares, como el País Vasco en España o Flandes en Bélgica. Aquí te presentamos la lista de las regiones que buscan, al igual que Cataluña, su independencia frente a las naciones que las representan.

País Vasco

Córcega

Escocia

Flandes

Lombardía y Véneto

Islas Feroe

La tensión independentista disminuyó en el País Vasco, que se divide entre España y Francia, desde la disolución de Batasuna, brazo político de ETA en enero de 2013. En octubre de 2011, el movimiento armado vasco ETA renunció a la lucha armada, tras 40 años de violencias que causaron la muerte de 829 personas. Sin embargo, el separatismo vasco no desapareció. La coalición de izquierda independentista EH Bildu es la segunda fuerza política local. El País Vasco beneficia en España de una fiscalidad autónoma muy ventajosa, un sistema que reclaman los catalanes. El domingo pasado, 40 mil personas se manifestaron en Bilbao en apoyo al referéndum en Cataluña. El 24 de septiembre pasado, el presidente regional vasco Iñigo Urkullu, nacionalista conservador, llamó al reconocimiento de las naciones vasca y catalana.Córcega es la única colectividad en Francia fuera de los territorios ultramarinos que dispone de un estatuto particular. En 2014, el Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC) anunció que deponía las armas tras década de atentados y ataques armados. En 2015, una alianza de independentistas moderados accedió al gobierno de la Asamblea Territorial. En junio de 2017, Córcega eligió por primera vez tres diputados nacionalistas. La Asamblea de Córcega reclama que el corso sea reconocido como idioma oficial junto al francés y un estatuto fiscal específico. Pero el gobierno central sólo accedió a la instauración de una colectividad única a partir de enero de 2018, en sustitución de los dos departamentos actuales. El 22 de septiembre, la Asamblea de Córcega destacó "la legitimidad incontestable del gobierno de Cataluña".Región semi-autónoma desde 1998, Escocia dispone de un parlamento con una amplio abanico de competencias, salvo la diplomacia y la defensa competencia exclusiva del gobierno británico. En 2014, Escocia celebró un referéndum de autodeterminación en el que 55% de los votantes rechazaron la independencia. El triunfo del Brexit reactivó la idea de un nuevo referéndum en 2018, pero los malos resultados obtenidos en las legislativas de junio pasado por el Partido Nacional Escocés (SNP) llevaron a que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, aplazara la decisión. Tras el referéndum del domingo en Cataluña, Nicola Sturgeon exhortó a España a "cambiar de rumbo" y condenó la represión policial.En Flandes, región flamenca del norte de Bélgica, el partido nacionalista Nueva Alianza Flamenca (N-VA) reivindica la creación de una República Flamenca. En las legislativas belgas de 2014, N-Va se convirtió en el principal partido de Bélgica y piedra angular del gobierno federal del francófono Charles Michel. Geert Bourgeois, ministro-presidente de Flandes, exigió el domingo al gobierno español que "cesara la violencia" y lo exhortó a dialogar con "los dirigentes legítimos de un pueblo pacífico".El 22 de octubre se celebra un referéndum en las regiones de Lombardía y Véneto con el objetivo de lograr una mayor autonomía. El presidente de Lombardía, Roberto Maroni, miembro de la Liga del Norte, subrayó que el referéndum se lleva a cabo "en el marco de la unidad nacional, que no se trata de independencia". La Liga del Norte, que promovía en sus orígenes la independencia de la "Padania", que designaba el norte de Italia, es ahora una fuerza federalista con un discurso contra el euro y los inmigrantes.Las islas Feroe, archipiélago de Dinamarca en el Atlántico Norte, celebrarán en abril de 2018 un referéndum sobre una nueva constitución que contempla el derecho a la autodeterminación. Ese territorio, que obtuvo su autonomía en 1948, tiene un parlamento y soberanía sobre las aguas territoriales. Sin embargo la diplomacia y la defensa siguen en manos del gobierno central danés.