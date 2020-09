Casos de Covid-19 se triplican en Canadá por segunda ola, confirma Justin Trudeau

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau anunció que la mayor parte del país vive la segunda oleada de Covid-19, motivo por el cual las autoridades se encuentran en alerta ante posibles afectaciones en materia de economía y salud.

Las autoridades canadienses indicaron que el impacto en materia económica durante la segunda oleada del coronavirus causaría más afectaciones que la primera al no existir una recuperación financiera en el país antes las perdidas ocasionadas durante la pandemia.

Preocupación en Canadá por segunda ola de Covid

Casos de Covid se triplican

El crecimiento exponencial de nuevos casos es ahora motivo de gran preocupación de los funcionarios de salud pública que intentan evitar un segundo confinamiento.

La Agencia de Salud Pública de Canadá informó que casi se triplicaron los casos en las últimas cinco semanas, y los menores de 40 años contribuyeron con la mayoría de los contagios.

“Canadá se encuentra en una encrucijada con la trayectoria de la epidemia de Covid-19”, expresó la directora de Salud Pública, la Dra. Theresa Tam, en un comunicado, el miércoles. “A menos que la salud pública y las medidas de protección individual se fortalezcan y trabajemos juntos para frenar la propagación del virus, la situación va por buen camino para un gran resurgimiento en varias provincias”.

La agencia de salud informó, el jueves, que el recuento nacional diario de casos continúa aumentando, con un promedio de mil 144 casos reportados diariamente durante los últimos siete días. Ese promedio era de solo 380 a mediados de agosto.

Canadá advierte serías afectaciones por Covid

Trudeau advierte sobre difícil panorama

“Estamos al borde de una caída que podría ser mucho peor que la primavera”, dijo Trudeau. Sé que esta no es la noticia que ninguno de nosotros quería escuchar y no podemos cambiar los números de hoy o incluso los de mañana. Esos ya fueron decididos por lo que hicimos o no hicimos hace 2 semanas”, declaró.

Trudeau advirtió que debido a este panorama, las familias en Canadá no podrán reunirse el Día de Acción de Gracias, el 12 de octubre, de lo contrario la situación ante la segunda ola de coronavirus podría salirse de control haciendo colapsar el sistema de salud.

“Es demasiado probable que no nos reunamos para el Día de Acción de Gracias, pero aún tenemos una oportunidad en Navidad. Juntos tenemos el poder de controlar esta segunda ola”, dijo Trudeau a los canadienses agregando que ellos tienen la capacidad de aplanar la curva pandémica una vez más. ¿Crees que Canadá debería cerrar de nuevo sus fronteras?

Con información de CNN