Casos de COVID-19 caen a su nivel más bajo en meses en Inglaterra y Gales

El número de infecciones por COVID-19 en Inglaterra y Gales ha caído a su nivel más bajo en ocho meses, sugieren nuevas cifras obtenidas por La Verdad Noticias esta semana de mayo.

Aproximadamente una de cada 1.180 personas en hogares privados en Inglaterra tuvo coronavirus en la semana hasta el 2 de mayo, frente a una de cada 1.010 la semana anterior, según las últimas estimaciones de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS).

Es la cifra más baja desde la primera semana de septiembre del año pasado, cuando la estimación se situó en uno de cada 1.400.

Cifras independientes de la ONS muestran que las muertes en hogares en Inglaterra y Gales aumentaron en un tercio en 2020, con fuertes aumentos en el número de muertes causadas por enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedad de Parkinson.

COVID-19 arrasa Inglaterra y Gales en 2020

Casos de coronavirus llegan a sus niveles más bajos en Inglaterra desde 2020

En 2020 se registraron un total de 166.576 muertes por todas las causas en hogares privados, en comparación con un promedio de 125.255 entre 2015 y 2019. Esto significa que hubo 41.321 muertes adicionales, o “muertes en exceso”, en los hogares durante el año.

COVID-19 fue responsable de solo 3.221 de estas muertes en exceso, o el 8 por ciento del total. La mayoría de las muertes por Covid en 2020, donde el coronavirus fue la principal causa, ocurrieron en hospitales y residencias, dijo la ONS.

Por el contrario, muchas muertes por otras causas, como cáncer de mama y cáncer de próstata, ocurrieron en hogares privados de personas que, en un año sin pandemia, pueden haber muerto típicamente en otro lugar, como en un hospital.

Inglaterra y Gales continúan sus jornadas de vacunación

Las principales preocupaciones de las personas que dudan acerca de recibir una inyección de coronavirus son que las vacunas sean seguras o necesarias, según la investigación de ONS.

Las personas que no estaban seguras de recibir una inyección, o que no querían o no podían, dieron una de dos razones clave: que no confiaban en que las vacunas fueran seguras y que no sentían que las vacunas fueran necesarias para ellos.

Otras cifras de la ONS muestran que la proporción de adultos que evitan el contacto físico con otros cuando están fuera de su hogar está en su nivel más bajo durante siete meses.

El cumplimiento de la mayoría de las medidas para detener la propagación de COVID-19 sigue siendo alto, pero la proporción de adultos que evitan el contacto físico fuera del hogar se redujo al 82 por ciento, el más bajo desde septiembre pasado.

Mientras tanto, el número de pacientes hospitalizados en Inglaterra con COVID-19 ha caído por debajo de 1.000 por primera vez desde septiembre. Un total de 976 pacientes estaban hospitalizados el 6 de mayo, según cifras del NHS England.

Esta es la primera vez que el total ha estado por debajo de 1.000 desde el 17 de septiembre, hace casi ocho meses, según un análisis reciente de la agencia de noticias PA.

También es un 97 por ciento menos que un récord de 34,336 pacientes hospitalarios el 18 de enero. Durante la primera ola del virus de COVID-19, el número de pacientes alcanzó un máximo de 18.974 el 12 de abril del año pasado.

