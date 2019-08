Caso Próvolo: sacerdotes abusaban sexualmente de niños sordos en internado

Caso Provolo: sacerdotes abusaban sexualmente de niños sordos en internado

La iglesia católica se ha visto envuelta en una serie de acusaciones de abusos sexuales en todo el mundo, pero uno de los más impactantes es el caso Próvolo en donde más de 20 niños sordos y con problemas de audición vivieron un infierno por parte de sacerdotes y monjas del Instituto Antonio Próvolo.

Este lunes 5 de agosto comienza el juicio en contra de sacerdotes que dirigían el internado, Nicola Corradi, de 83 años, Horacio Corbacho, de 59, y Armando Gómez, de 63, acusado de abuso sexual agravado por violacion, abuso simple y corrupción de menores.

Monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, involucradas en caso Próvolo.

El caso Próvolo fue muy sonado en 2012 cuando Corradi, Corbacho y 12 sospechosos fueron detenidos después de que las autoridades argentinas ordenaron el cierre del Instituto Antonio Próvolo; entre los detenidos se encontraban las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, las cuales aparentemente escogían a los menores para que los sacerdotes abusaran sexualmente de ellos.

El sacerdote Corradi llegó a Argentina en 1970, antes ya había estado involucrado en acusaciones de abuso sexual en Italia.

Instituto Antonio Próvolo en Argentina.

MODOS OPERANDI DE LOS ABUSOS SEXUALES

Los sacerdotes abusaban sexualmente a los niños que no tenían familia y que se quedaban los fines de semana en el Instituto Antonio Próvolo. Los agresores no le permitían a los niños utilizar los audífonos mientras duermen, para que no escucharan los gritos de los niños abusados sexualmente por los religiosos.

En el instituto no les permitían a los niños utilizar el lenguaje de señas, ya que el método de enseñanza desarrollado por le líder del instituto buscaba sustituir la mímica por la palabra. Por ello, algunos de los niños más pequeños no podían comunicarse con sus padres y contar las agresiones.