Caso Khashoggi: Londres no se cree las explicaciones de Riad

El secretario de Estado para el Brexit, Dominic Raab, ha afirmado este domingo que las explicaciones ofrecidas por Arabia Saudita sobre la muerte del periodista Jamil Khashoggi no son creíbles, informa Reuters.

"No, no creo que sea creíble", dijo Rabb en una entrevista a la BBC tras las explicaciones ofrecidas por Riad. "Apoyamos la investigación turca y el Gobierno británico querrá ver a las personas responsables de esta muerte", añadió el secretario de Estado británico.



Asimismo, aclaró que Reino Unido necesita saber lo que ocurrió antes de poder emitir "un juicio sensato y sobrio" sobre qué paso dar a continuación, subrayando que no cortarán sus relaciones con Arabia Saudita porque hay una gran cantidad de empleos británicos que dependen de ellas y porque —aseguró— "si ejerces influencia sobre tus socios necesitas poder hablar con ellos".

Este viernes el fiscal general de Arabia Saudita dijo que Khashoggi murió durante una "pelea" con otras personas dentro del Consulado saudí en Estambul (Turquía).

Este domingo un funcionario saudí que se expresó bajo condición de anonimato reveló a la agencia Reuters que Khashoggi habría muerto asfixiado a manos de un grupo de 15 ciudadanos saudíes enviados al consulado Estambul que se enfrentaron a él después de que el periodista levantara la voz al sentirse amenazado.