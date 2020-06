Caso Jeffrey Epstein: salen dos nuevos documentales y dan voz a las víctimas

Investigation Discovery estrenó un especial de tres horas, "¿Quién mató a Jeffrey Epstein?" el 31 de mayo, el primer segmento de una serie de tres partes, que se centró en la muerte de Epstein en agosto de 2019 bajo custodia federal.

La serie aborda el supuesto co-conspirador de Epstein, Ghislaine Maxwell, sus vínculos con el multimillonario Leslie Wexner, fundador de la línea de ropa Victoria Secrets, y otros, así como el acuerdo de no enjuiciamiento que le dieron.

El material promocional para "¿Quién mató a Jeffery Epstein?" promete entrevistas exclusivas e investigaciones en profundidad revelan nuevas pistas sobre su sórdido inframundo, vida privilegiada y muerte controvertida. Las miradas especiales de tres horas para responder las preguntas que rodean la muerte de esta enigmática figura.

Netflix lanzó anteriormente la miniserie "Jeffrey Epstein: Filthy Rich", que se basa en un libro del mismo nombre de James Patterson.

Netflix facturó su serie de esta manera: "Las historias de los sobrevivientes alimentan esta serie de documentos que examinan cómo el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein utilizó su riqueza y poder para llevar a cabo sus abusos".

Sin embargo, ninguno de los documentales trata en absoluto los supuestos vínculos de Epstein con el mundo de la inteligencia.

Ausentes de ambos están los vínculos reportados de Maxwell con la inteligencia israelí a través de su padre, Robert Maxwell, ex propietario de The New York Daily News y el periódico The Mirror en Londres. Maxwell esencialmente recibió un funeral de estado en Israel y fue enterrado en el Monte de los Olivos después de que misteriosamente se cayó de su yate en 1991 en el Océano Atlántico.

Lo prometido es deuda: aquí llega nuestro podcast desmontando el documental de Netflix sobre Jeffrey Epstein.

Han utilizado el tráfico sexual de niños a manos de la élite para manipular ideológicamente, y ¡no lo vamos a consentir!#LosNiñosNoSeTocanhttps://t.co/UJUzcUfLd1 — Xiomara Ramírez (@xiomirb) June 8, 2020

En una entrevista con Consortium News, el ex oficial de inteligencia israelí Ari Ben-Menashe dijo que Epstein no trabajó con el Mossad, de hecho Ben-Menashe dijo que "La inteligencia militar era con quién estaba trabajando" y que nunca trabajó con el Mossad, y Robert Maxwell tampoco lo hizo.

En "Epstein: los hombres muertos no cuentan cuentos", un libro publicado en diciembre, se cita a Ben-Menashe diciendo que trabajó con Robert Maxwell, quien presentó a su hija y Epstein a la inteligencia israelí, luego de lo cual se dedicaron a una operación de chantaje para Israel.

“[Epstein] estaba tomando fotos de políticos f ** king chicas de catorce años, si quieres aclararlo. Ellos [Epstein y Maxwell] simplemente chantajearían a las personas así”, dice en el libro.

Ben-Menashe también afirma que Robert Maxwell había intentado chantajear al Mossad. "Realmente perdió su brújula una vez que comenzó a jugar estos juegos con la gente".

Príncipe Andrés

Aproximadamente una semana después del estreno de ambos documentales, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se acercó al Ministerio del Interior del Reino Unido y le pidió al Príncipe Adrés que respondiera preguntas en el Reino Unido sobre sus enlaces con Epstein, informó The Mirror. Si se niega, según el periódico, los fiscales de los Estados Unidos pedirían que lo lleven a un tribunal británico para responder a sus preguntas.

Virginia Roberts Giuffre acusa asegura en su demanda que sostuvo encuentros sexuales con el Príncipe Andrés.

Por su parte, los abogados de del Príncipe Andrés dicen que aceptó tres veces ser interrogado por las autoridades estadounidenses, pero no se sabe si Andrés adjuntó condiciones, como la inmunidad.

Ambos documentales mencionan al Príncipe Andrés en el contexto de las acusaciones sobre él de una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre. Pero ninguna de las películas entra en muchos detalles sobre el papel del príncipe en la operación de Epstein, que según Ben-Menashe fue atraer a hombres poderosos a la órbita de Epstein.

"Una de las cosas que son realmente clave para esto es que él [Epstein] se hizo amigo de un idiota muy útil llamado Príncipe Andrés", dijo Ben-Menashe. “Ahora, lo que realmente sucedió fue que este Príncipe, sin nada que hacer, se estaba divirtiendo con esto, y el Andrés trae a las personas elegantes, los invita a jugar al golf con él y luego los saca por diversión. Entonces aparece Epstein, y estas personas son básicamente chantajeadas ".

"La única persona que puede hablar, que probablemente sabe bastante, es el gran príncipe", dijo Ben-Menashe. “Estuvo con él [Epstein] todo el tiempo. Realmente tampoco sé cómo será su futuro ".

Dado que varias figuras influyentes fueron nombradas en una demanda presentada por Giuffre contra Ghislaine Maxwell el día antes de que Epstein fuera encontrado muerto en su celda de la prisión federal en Nueva York, Ben-Menashe dijo: "Estoy empezando a pensar que esa demanda fue su muerte", porque la gente no quería ser nombrada. Esa es mi suposición, es solo una suposición. Obviamente, alguien decidió que tenía que irse ”.

La muerte de Epstein fue declarada como "suicidio" por el médico forense en jefe de Nueva York quien es un patólogo contratado por el hermano de Epstein.

Una llamada enojada

Justo antes de que Ben-Menashe hablara con Consortium News el lunes, dijo que había recibido una llamada telefónica enojada de la estación de televisión del Canal 13 de Israel.

“Me llamaron y se volvieron locos:‘ ¿Crees que Israel usaría niñas pequeñas? ¿Estás diciendo eso? Estás insultando a la nación, nos estás haciendo anatema en todo el mundo "Dije:" La verdad es la verdad ". Y la historia de Jeffrey Epstein es algo que nadie quería escuchar. Estaba trabajando con los israelíes, estaba trabajando con Maxwell ”, dijo.

Más de nueve meses después de la muerte de Epstein, ningún presunto co-conspirador ha sido arrestado o acusado de un delito.

Ben-Menashe señaló que es una historia muy mala, y podía ver por qué los israelíes están tan preocupados ya que piensa que [Canal 13] expresaba enojo porque creía que era un mensaje. “No me gustan los mensajes como ese ... tiene que ver con el tiempo y estas historias que salen sobre Epstein. Ellos [Israel] están comenzando a convertirse en anatema para el mundo, esto se suma a esto: la historia de Epstein”, declaró.

Voces de las víctimas

Las producciones de Netflix e Investigation Discovery permiten a los sobrevivientes contar sus experiencias en entrevistas, así como grabaciones policiales grabadas y centrarse en el acuerdo que Epstein dio al ex secretario de trabajo de Trump, Alexander Acosta, durante el mandato de Acosta como fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Florida.

Cada serie describe las relaciones de Epstein con Wexner, Maxwell y una variedad de figuras de élite e investigation Discovery se centró en la controversia en torno a la muerte de Epstein, mientras que "Filthy Rich" de Netflix examina el segundo intento de enjuiciar a Epstein en el contexto del movimiento Me Too.

La serie de Netflix describe la investigación inicial de Epstein cuando pasó del nivel estatal al federal, y transmite las acusaciones de que los periodistas de Florida que cubrían la historia estaban amenazados. Netflix también entrevista a la psicóloga Dra. Kathryn Stamoulis, especialista en sexualidad adolescente, que da una descripción de los ataques y el cuidado de las niñas de Epstein.

El sobreviviente de Epstein, Giuffre, describe más tarde en la película que está preparado para tolerar la explotación y el tráfico sexual como parte de una "familia trastornada".

La sección final del cuarto episodio de la miniserie de Netflix incluye un sobreviviente que afirma que no se trató simplemente de una operación de Epstein, sino de una "red internacional de tráfico sexual que llegó a todo el mundo". Epstein se describe como una "pieza muy pequeña en una red enorme". Pero el documental no va más allá de eso.

Al igual que en el caso belga de Dutroux, las víctimas alegaron que múltiples abusadores actuaron en concierto, utilizando el chantaje para mantenerse en línea, en ambos casos, las autoridades y los medios de comunicación describieron el abuso como el producto principal de un depredador solitario aberrante.

"Esta no sería la única vez que esto pasaría, pero este tipo se sobrepasó", declaró Ben-Menashe a Consortium News pues “Probablemente estaba chantajeando a demasiadas personas poderosas. Y luego, de todos modos, esta es una historia que los israelíes no querrían publicar ".

Prosperando en aguas turbias

Otro ángulo que los documentales no abordaron fue el entorno en el que Epstein prosperó como una floración de algas en aguas estancadas, es decir, dentro de una larga historia de redes de tráfico de niños vinculadas con agencias de inteligencia, a menudo con el objetivo de reunir material de chantaje. Fue dentro de esta realidad que Epstein parecía volverse intocable.

Omitir el aspecto de inteligencia de la historia de Epstein permite a los medios del Establecimiento retratar su caso como una aberración misteriosa e irresoluble, en lugar de tal vez una continuación de los negocios habituales entre los que están en el poder.

La evidente negativa a abordar la participación de inteligencia de Epstein se hace evidente cuando Investigation Discovery y los programas de Netflix discuten el papel de Acosta en asegurar el acuerdo de "amor" de Epstein, pero no hacen referencia a la explicación ampliamente informada de Acosta de por qué Acosta aceptó el acuerdo. Según lo informado por The Daily Beast, Acosta afirmó que cortó el acuerdo de no enjuiciamiento porque le habían dicho que "Epstein" pertenecía a la inteligencia "y que lo dejara en paz".

La periodista independiente Whitney Webb ha informado sobre los numerosos vínculos de Epstein con la inteligencia, ¡y le dijo a CNLive! en agosto del año pasado que hay evidencia de esto incluido con la CIA.

Webb habló sobre los enlaces Irán-Contra con Epstein a través de sus esfuerzos y los del multimillonario Wexner para reubicar Southern Air Transport (anteriormente Air America de la CIA) de Florida a Ohio: "Lo importante aquí es que de todas las aerolíneas de los Estados Unidos, Wexner y Epstein eligió la aerolínea, la única aerolínea que se anunció, conocida públicamente en ese momento, por ser un corte de la CIA. De todas las aerolíneas que existen, esa es la que buscan", dijo.

Webb también citó los informes de Nigel Rosser, un periodista británico, que escribió en el Evening Standard en 2001 que Epstein afirmó que trabajó para la CIA en la década de 1990.

Servicio de labios

Investigation Discovery y Netflix dan rienda suelta a los lazos de Wexner con Epstein, omitiendo que Wexner le dio a Epstein la residencia privada más grande de la ciudad de Nueva York, esencialmente gratis, por ello Investigation Discovery no menciona que la residencia estaba ampliamente cableada con equipos de vigilancia, según Webb y The New York Times.

"James Patterson, antes de escribir su libro sobre Epstein, 'Filthy Rich', en el que se basa este documental [de Netflix], escribió una novela ['El presidente está desaparecido'] con Bill Clinton, quien, por supuesto, está bastante cerca del El escándalo de Epstein, por lo que definitivamente, en mi opinión, levanta algunas cejas”, dijo Webb.

La muerte de Jeffrey Epstein fue declarada como "suicidio" por el médico forense en jefe de Nueva York quien es un patólogo contratado por el hermano de Epstein.

"Creo que uno de los objetivos de este documental [de Netflix] es implicar básicamente que Epstein era el jefe de la operación y que ahora que está muerto, toda esa actividad ha cesado", dijo Webb. "Si realmente se hubieran molestado en explorar el ángulo de inteligencia, en algunos de los hechos más obvios sobre el caso, como el papel de Leslie Wexner, por ejemplo, queda claro que Epstein era realmente más un administrador de este tipo de operaciones". y] que estas actividades continúen ".

Webb dijo que una razón principal para evitar la discusión sobre el ángulo de inteligencia es que la mención del patrocinio estatal conduciría a llamados a la rendición de cuentas y a una investigación abierta sobre una historia de chantaje sexual por parte de las agencias de inteligencia. “Entonces, si hubieran dado un tratamiento incluso superficial de esos lazos, habría expuesto hilos que, si alguien se hubiera molestado en tirar un poco, comenzarían a desentrañar muchas cosas que obviamente estas personas e instituciones poderosas no quieren exponer ", Dijo Webb.

Más de nueve meses después de la muerte de Epstein, ningún presunto co-conspirador de Epstein ha sido arrestado o acusado de un delito a pesar de los informes de una investigación criminal activa de Maxwell (que ha desaparecido), y múltiples intentos fallidos de presuntas víctimas de Epstein para servirla con civiles. trajes.

"El caso penal en su contra, y todas las pruebas que se reunieron en su contra como parte de eso, nunca se harán públicas a menos que alguien más sea acusado", dijo Webb. "Por lo tanto, el hecho de que no están cobrando a nadie más es bastante revelador, y el hecho de que los principales medios de comunicación no están presionando contra eso, creo que también es revelador".

Te puede interesar: ¿Fue la muerte de Jeffrey Epstein un suicidio?

Las omisiones de los principales aspectos del caso Epstein por parte de los medios de comunicación, específicamente sus vínculos con la comunidad de inteligencia, parecen ser otro ejemplo de un amortiguador entre la justicia y los responsables de hacer intocable a Epstein.