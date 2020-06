Caso Jeffrey Epstein: ¿Por qué todos apuntaron al príncipe Andrew y no a Clinton?

jeffrey Clinton principe Andrew

Cualquier persona con pulso que haya visto el documental de Jeffrey Epstein "Filthy Rich" está furioso. Ha habido rumores contundentes sobre la extradición del príncipe Andrew por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, Bill Clinton continúa saltando indemne a través de las sombras.

Jeffrey Epstein finalmente nunca respondió por sus crímenes despreciables. Y ahora algunos de sus asociados de más alto perfil siguen sus pasos.

Si bien no sabemos si Bill Clinton cometió delitos sexuales con menores, parece estar mintiendo. Y sin lugar a dudas sabemos que ha mentido sobre su vida sexual en el pasado. Ahora, él está completamente sin respuesta.

Hemos reunido fuerzas para promulgar cambios significativos con el movimiento #MeToo y el movimiento #BlackLivesMatter. Pronto, debemos impulsar la justicia en TODOS los grupos demográficos, incluida la "élite".

Bill Clinton está atrapado en otra mentira

En 2019, pocos días después de que Jeffrey Epstein fuera arrestado nuevamente, el portavoz de Bill Clinton detalló los supuestos vínculos de Clinton con el delincuente sexual.

Dijo que el ex presidente "no sabe nada" de los "terribles crímenes" de Epstein fue declarado culpable cuando salieron. ¿Realmente espera que creamos eso?

El portavoz de Clinton da un desglose claro

Dijo que Clinton solo viajó en el jet de Epstein cuatro veces por trabajo relacionado con la Fundación Clinton. Y dijo que Clinton nunca visitó la isla de Little St. James, también conocida como "Isla de los pedófilos".

Sin embargo, en "Filthy Rich", otro testigo colocó a Bill Clinton en esa isla.

Steve Scully, I.T. de Epstein chico, dijo que vio a Clinton en la isla de los pedófilos con Epstein.

Se une a la presunta víctima del Príncipe Andrew, Virginia Roberts Giuffre, como el segundo testigo ocular en ver a Clinton allí. Son dos testigos presenciales que afirman que Clinton estaba en la isla.

Según los registros de vuelos filtrados, incluso Donald Trump notó la disparidad en los vuelos de Epstein de Clinton:

"Sé que estuvo en su avión 27 veces, y dijo que estaba en el avión cuatro veces. Pero cuando revisaron los registros del avión, Bill Clinton, que era muy buen amigo de Epstein, estaba en el avión unas 27 o 28 veces. Entonces, ¿por qué dijo cuatro veces?".

Buen punto, Trump. Tal vez más tarde, tocaremos su repugnante asociación con Jeffrey Epstein.

Al menos los medios hablan del príncipe Andrew

No todas las figuras prominentes en "Filthy Rich" reciben igual atención. Si buscas en Google "Prince Andrew", encontrarás la primera página de resultados llena de asociaciones de Jeffrey Epstein.

Cuando buscas en Google "Bill Clinton", no hay nada acerca de Epstein, a pesar de que es la noticia más destacada en torno al ex presidente en años.

Si buscas en Google "Bill Clinton Epstein", no aparecen medios de comunicación estadounidenses destacados en la primera página. No hay nada de CNN, The Washington Post, USA Today o Bloomberg.

Hay un artículo de The New York Times que fue escrito antes de la nueva evidencia de "Filthy Rich". Es como si estuviera siendo protegido.

¿Por qué estamos soportando esto?

¿Cuánto tiempo pueden los estadounidenses soportar esto? Cuando hombres negros inocentes están siendo asesinados y, sin embargo, ¿cómo podemos dejar que estos ricos bufones patinen libres?

Peor aún, Bill Clinton es, en base a las leyes que aprobó, básicamente, un enemigo de Black Lives Matter.

Bill Clinton aparentemente tenía un interés personal en encerrar a la gente

Él promulgó la infame ley "Tres huelgas", que envió a una cantidad ridícula de personas a la vida en prisión por delitos menores. Por supuesto, un número desproporcionado de esas personas eran personas de color.

También invirtió casi $ 10 mil millones en la expansión del sistema penitenciario privatizado. Durante su mandato de 1993 a 2001, el número de presos federales casi se duplicó.