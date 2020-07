Caso Jeffrey Epstein: Funcionarios temen que Ghislaine Maxwell se suicide

Ghislaine Maxwell Jeffrey Epstein suicidio

Autoridades federales estaban tan preocupadas de que Ghislaine Maxwell, la confidente de Jeffrey Epstein, se quitara la vida después de su arresto, que le quitaron la ropa y las sábanas e hicieron que usara ropa de papel, dijo un funcionario familiarizado con el asunto.

Los pasos para garantizar la seguridad de Maxwell mientras está encerrada en una cárcel federal en la ciudad de Nueva York se extienden mucho más allá de las medidas que tomaron los funcionarios federales cuando la arrestaron por primera vez en New Hampshire la semana pasada.

Maxwell quien fue acusada como cómplice de los crímenes de Epstein está vigilada, pues podría atentar contra su vida

El Departamento de Justicia ha implementado protocolos de seguridad adicionales y los funcionarios federales, fuera de la Oficina de Prisiones, se han encargado específicamente de garantizar que haya una protección adecuada y que se sigan los protocolos de las prisiones, dijo el funcionario. Las protecciones son en caso de que ella se dañe, y en caso de que otros reclusos deseen hacerle algo.

La preocupación surge en parte porque Epstein, de 66 años, se suicidó en una cárcel federal en Manhattan el verano pasado mientras estaba bajo custodia por cargos de tráfico sexual.

La Oficina de Prisiones ha sido objeto de un intenso escrutinio y teorías de conspiración desde entonces, con cambios de personal y cambios de liderazgo. El Procurador General William Barr dijo que su muerte fue el resultado de la "tormenta perfecta de errores".

Autoridades de la cárcel en Brooklyn NY donde fue trasladada Ghislaine Maxwell, anuncian que la detenida usa ropa y sabanas de papel, para prevenir un intento de suicidio, uummm sobre si la suicidan no han dicho nada, esto no se ve bien, pareciera que están avisando. — Rosa Maria Pantin (@rosapantin1301) July 9, 2020

Maxwell fue enviado al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, sobre el Puente de Brooklyn desde donde se encontraba Epstein.

Maxwell encarcelada con acompañante

Los otros protocolos establecidos para el confinamiento de Maxwell incluyen asegurar que ella tenga un compañero de cuarto en su celda, que sea monitoreada y asegurarse de que siempre haya alguien con ella mientras está tras las rejas, dijo el funcionario.

El funcionario no pudo discutir públicamente la investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Maxwell fue arrestada el jueves pasado bajo los cargos de que ayudó a atraer al menos a tres niñas, una de apenas 14 años, para que fueran abusadas sexualmente por Epstein, quien fue acusada de victimizar a docenas de niñas y mujeres durante muchos años.

Maxwell, hija del difunto magnate de la publicación británica Robert Maxwell, fue la ex novia y asociada cercana de Epstein. Está acusada de facilitar sus crímenes y en algunas ocasiones se unió a él para abusar sexualmente de las niñas, según la acusación en su contra.

Varias víctimas de Epstein han descrito a Maxwell como su principal facilitador, reclutando y preparando a niñas para el abuso. Ella ha negado haber actuado mal y ha llamado a reclamos contra su "basura absoluta".

Maxwell fue arrestada por un equipo de agentes federales la semana pasada en un patrimonio de $1 millón que había comprado en New Hampshire. Los investigadores habían estado vigilando a Maxwell y sabían que se había escondido en varios lugares de Nueva Inglaterra.

Ghislaine Maxwell fue puesta en aislamiento COVID de 14 días en la cárcel de Brooklyn pic.twitter.com/bmuNxSD76t — Jor (@jorcas1873) July 8, 2020

Ella cambió su dirección de correo electrónico, ordenó paquetes con el nombre de otra persona y registró al menos un nuevo número de teléfono con un alias "G Max", dijeron los fiscales.

Cuando los agentes se detuvieron para arrestarla, no estaban seguros de que ella estuviera en la casa, dijo el funcionario. Algunos de los investigadores creían que ella ya había huido de Estados Unidos para evitar ser procesada, agregó el funcionario.

Después de su arresto, Maxwell fue puesta bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de EE. UU., que utilizó una serie de protocolos de prevención del suicidio, que incluyeron quitarle sus sábanas, así como otras medidas de seguridad, por temor a que se repita lo que sucedió con Epstein.

La mujer del retrato hablado, después de varias entrevistas a testigos del caso Madeline McCann, podría haber sido Ghislaine Maxwell pic.twitter.com/HocQNHkmq2 — Marco Espinoza ���� (@MaesgoChile2019) July 8, 2020

La Oficina de Prisiones ha estado plagada durante años por mala conducta grave, violencia y escasez de personal tan severa que los guardias a menudo trabajan horas extra día tras día o se ven obligados a trabajar turnos dobles obligatorios y recientemente ha tenido problemas con un número explosivo de casos de coronavirus en las cárceles de los EE. UU.