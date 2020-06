Caso Jeffrey Epstein: Fiscal que dirige investigación del príncipe Andrew se niega a renunciar

El fiscal que lideró la investigación de Jeffrey Epstein, quien acusó al Príncipe Andrew de no cooperar, se negó a renunciar después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que renunciaba.

El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, dijo que Geoffrey Berman, su homólogo en Manhattan, renunciaba el viernes por la noche.

Pero Berman dijo que no tenía intención de retirarse y que las investigaciones en las que está involucrado continuarán "sin demora ni interrupción".

El abogado acusó al duque de York de "cerrar la puerta" en su investigación sobre el delincuente sexual convicto Epstein, quien murió el año pasado.

Su oficina ha procesado a varios asociados de Donald Trump, incluido su ex abogado Michael Cohen, y está investigando a su abogado personal, Rudy Giuliani, por sus esfuerzos por desenterrar al candidato demócrata presidencial Joe Biden y su hijo en Ucrania.

El dramático enfrentamiento marca el último de una serie de acciones inusuales del Sr. Barr, que según los críticos están destinadas a beneficiar al presidente políticamente y socavar la independencia del Departamento de Justicia.

Trump ha tratado de purgar a los funcionarios percibidos como que no lo apoyan completamente, despidiendo una serie de vigilantes de la agencia en las últimas semanas, incluido uno que desempeñó un papel clave en su juicio político a principios de este año.

En el anuncio sorpresa del Sr. Barr el viernes por la noche, dijo que estaba nominando al presidente de la comisión de valores e intercambio Jay Clayton para reemplazar al Sr. Berman.

El fiscal Geoffrey Berman es un contundente ejemplo de valentía. Desmiente su renuncia y aclara que no tiene ni la más mínima intención de hacerlo, también que seguirá persiguiendo la justicia sin miedo alguno.���� pic.twitter.com/MwVr6KiBx4

Berman, cuya oficina es conocida por enjuiciar casos de terrorismo de alto perfil, delitos financieros de Wall Street y corrupción gubernamental, dijo que supo por primera vez que aparentemente renunciaba al comunicado de prensa de Barr.

"No he renunciado y no tengo intención de renunciar a mi cargo", dijo Berman en un comunicado.