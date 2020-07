Caso Jeffrey Epstein: Bill Clinton sí visitó la isla privada de la pedofilia

Un tesoro de documentos publicados el jueves por la noche podría arrojar luz sobre la relación de Ghislaine Maxwell con el fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, pero además han relacionado al ex presidente Bill Clinton, el cual parece haber visitado “La isla de la pedofilia” del ex condenado Epstein.

Los datos incluyen registros de una reunión realizada en 2011 entre la acusadora Virginia Giuffre y sus abogados, donde habló sobre las personas poderosas en la órbita de Epstein que, según dijo, volaron en su Boeing 727 privado o se quedaron en la isla privada en el Caribe de Jeffrey Epstein y uno de los nombres que se mencionan es el del ex presidente Bill Clinton.

Los abogados de Maxwell habían presentado una moción de emergencia para detener la publicación de los nuevos documentos y han dicho que la medida esencialmente eliminaría cualquier posibilidad que su cliente tenga en un juicio justo.

Por su parte, los abogados dijeron que los documentos de una demanda civil de 2015 podrían "influir inapropiadamente en posibles testigos o presuntas víctimas".

Ghislaine Maxwell se declaró inocente y el juicio está programado para comenzar en julio de 2021.

Los documentos recientemente publicados incluyen una conversación que el acusador Giuffre tuvo con sus abogados hace casi 10 años como parte de su caso civil contra Maxwell en 2015.

Bill Clinton le debía favores a Jeffrey Epstein

En un momento de la conversación, el tema se dirigió a los poderosos amigos de Epstein. Jack Scarola, uno de los abogados de Giuffre, le preguntó si recordaba a Epstein diciéndole que Bill Clinton le debía "favores".

"Sí, lo hago", respondió ella, de acuerdo con los documentos. “Sin embargo, fue una risa. Se reiría de eso. Sabes, recuerdo haberle preguntado a Jeffrey "¿Qué está haciendo Bill Clinton aquí?" y ese tipo de cosas, y se rió y dijo: "Bueno, me debe un favor". Nunca me dijo qué favores eran. Nunca supe. No sabía si hablaba en serio. Sólo era una broma."

El abogado le pidió que aclarara a qué se refería cuando mencionó a Clinton, y dijo que el ex presidente estaba en la isla. Ella dijo que Maxwell también estaba allí, así como una persona llamada "Emmy" y dos niñas.

"¿Y se quedaron todos en la casa de Jeffrey en la isla, incluido Bill Clinton?" Scarola preguntó.

"Eso es correcto", respondió ella. "Tenía alrededor de cuatro o cinco villas diferentes en su isla separadas de la casa principal, y nos quedamos en las villas".

Giuffre dijo que las orgías sexuales eran algo común allí. En entrevistas anteriores, ella dijo que nunca vio a Clinton comportarse de manera inapropiada. Un documental de Netflix titulado "Jeffrey Epstein: Filthy Rich" incluye el relato de un trabajador tecnológico de una isla de haber visto una vez a Clinton en la villa, aunque solo con Epstein.

Angel Urena, una portavoz de Clinton, le dijo al New York Post en ese momento que "esto fue una mentira la primera vez que se dijo, y no es cierto hoy, no importa cuántas veces se repita".

Bill Clinton visited Jeffery Epstein’s private island, unsealed court documents suggest - Fox News https://t.co/6NxZLYYiRf via @GoogleNews — JF Gagne (@JFGagne3) July 31, 2020

El año pasado, la oficina de Clinton emitió un comunicado diciendo que el ex presidente viajó a bordo del avión privado de Epstein y visitó brevemente el departamento de Epstein en la ciudad de Nueva York, pero que siempre estuvo en compañía de personal y agentes del Servicio Secreto. Clinton también afirmó no haber tenido conocimiento de que Epstein se haya declarado culpable de crímenes sexuales hace años en Florida.

En la reunión de 2011, Scarola continuó enumerando nombres relacionados a Jeffrey Epstein y le preguntó a Giuffre si creía que alguno podría tener información sobre Epstein violando niñas menores de edad.

Giuffre dijo que creía que Les Wexner, el multimillonario detrás de Victoria’s Secret, podría tener información relevante, pero no creía que fuera honesto. Ella dijo que creía que Alan Dershowitz, el profesor jubilado de derecho de Harvard, también tenía información.

Dershowitz negó frente a medios de comunicación haber actuado mal y afirmó que Guiffre había "inventado" su afirmación de haberlo conocido.

"Ha llegado el momento de investigar la credibilidad de Guiffre", escribió Dershowitz. "Jura que vio a Al y Tipper Gore en la isla de Epstein. Ni siquiera conocían a Epstein. Ella inventó toda la historia. En su manuscrito admite que nunca me conoció. Dice que me vio una vez, no es cierto. Dice que tuvo relaciones sexuales". con George Mitchell y Leslie Wexner. Su abogado lo negó. Es una mentirosa en serie ".

Wexner, de 81 años, rechazó repetidas solicitudes de un informe reciente en el New York Times, el medio estadounidense donde señalaba una carta a los empleados de L Brands donde decía que "NUNCA estaba al tanto de la actividad ilegal acusada en la acusación".

Giuffre les dijo a los abogados que conoció a Epstein mientras trabajaba en el resort Mar-a-Lago del presidente Trump en Florida cuando tenía 15 años. Dijo que Maxwell le pidió que visitara a Epstein en su mansión de Palm Beach para saber cómo podría ganar dinero extra al darle masajes . Giuffre dijo que lo vio como una gran oportunidad para ganar dinero extra y que su padre la dejó. Giuffre dijo que su padre también trabajaba en el club y pensó que Maxwell salió como una "dama inglesa".

Jeffrey Epstein y su suicidio

El caso Epstein ha sido una fuente de intriga pública, particularmente desde agosto pasado, cuando se encontró al multimillonario colgado dentro del Centro Correccional Metropolitano de alta seguridad en la ciudad de Nueva York y luego declarado muerto. Había estado esperando juicio por cargos federales de tráfico sexual que involucraban a menores de edad.

Después de la muerte de Epstein, el enfoque en el caso pasó inmediatamente a Maxwell, de 58 años, la ex novia de Epstein y acusada señora. Fue arrestada el 2 de julio en su idílica casa en Bradford, Nueva York. Es la hija de Robert Maxwell, el difunto magnate de los medios de comunicación británicos que una vez fue dueño del New York Daily News.

Tras el suicidio de Jeffrey Epstein se especuló ampliamente que el financiero fue asesinado.

El anciano Maxwell murió en 1991, según los informes, en medio de dificultades financieras, después de caerse de su yate, Lady Ghislaine, cerca de las Islas Canarias.

Ghislaine Maxwell ahora se ve en docenas de fotos junto a Epstein en eventos llenos de celebridades y se sospecha que conoce muchos de los secretos de Epstein.

El tesoro de documentos publicados el jueves parece mostrar que se mantuvo en contacto con Epstein más tiempo del que se creía anteriormente. Afirmó en una audiencia de fianza que no había estado en contacto con Epstein durante más de una década.

Pero Epstein le envió un correo electrónico a lo que parece ser una declaración en enero de 2015, que aparentemente estaba preparada para que la usara cuando se le preguntó sobre su relación, según los documentos.

"Desde que JE fue acusado en 2007 de solicitar una prostituta, he sido blanco de mentiras, insinuaciones, calumnias, difamaciones y chismes y acosos", decía el correo electrónico. La declaración continúa diciendo que las historias sobre Maxwell han sido completamente inexactas, incluidas "acusaciones falsas de conducta inapropiada y ofensiva de las que aborrezco y de las que nunca he sido parte".

Te puede interesar: Caso Jeffrey Epstein: ¿Por qué todos apuntaron al príncipe Andrew y no a Clinton?

En respuesta a un correo electrónico de Maxwell unos días más tarde, Epstein escribió: "No has hecho nada malo y yo (te) te exhortaría a que comiences a actuar así". Él le sugirió que saliera y mantuviera la cabeza en alto, "no como un convicto (que escapa)".