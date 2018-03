¡Casi lloran al documentar un oso polar moribundo!

Un video que muestra a un oso polar muriendo por el hambre a consecuencia del calentamiento global, se ha hecho viral por lo estremecedor de su contexto.

Un estremecedor video, que muestra a un oso polar moribundo por la escasez de alimentos provocada por el calentamiento global, se ha hecho viral como un modo de sensibilizar a la gente sobre las consecuencias de este fenómeno. El video fue realizado por el fotógrafo Paul Nicklen y su equipo, quienes dijeron haber estado "al borde de las lágrimas" al filmarlo. "Mi equipo estaba luchando contra las lágrimas y sus emociones al documentar a este oso polar moribundo. Es una escena estremecedora que aún me persigue, pero sé que necesitamos compartir tanto lo hermoso como lo desgarrador si debemos romper los muros de la apatía", acotó el fotógrafo Paul Nicklen en el comentario que acompaña este video en su post de Facebook. Añadió: "Así es como luce el hambre: los músculos se atrofian, no hay energía, es una muerte lenta y dolorosa". Según los científicos, si las actuales tendencias de calentamiento global continúan, los osos polares se extinguirán en los próximos cien años. "Y yo me imagino a los 25 mil osos polares que viven hoy en día muriendo de este modo. No hay una cura fácil. La única verdad es que si la Tierra se sigue calentando, perderemos a los osos polares y ecosistemas completos", añadió Nicken en el post, que se ha hecho viral por lo crudo de sus imágenes. Aseguró que el oso polar no era viejo, pero que seguramente murió unas horas o días después de haberse filmado este video. Pero a pesar de lo desolador de la escena, aseguró que aún hay soluciones. "Debemos reducir nuestra huella de carbono, comer la comida correcta, dejar de talar bosques y empezar a tomar a la Tierra como prioridad", concluyó . Los osos polares son una de las especies más afectadas por el calentamiento global, pues éste provoca el derretimiento de los casquetes polares y, por ende, reduce drásticamente su territorio de caza y provoca escasez de alimentos.