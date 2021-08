Casi 500 niños en Oregon dan positivo a COVID-19 en una semana

Casi 500 niños en Oregon entre las edades de 0 y 5 años dieron positivo a COVID-19 en solo una semana, según informó la Autoridad de Salud de Oregon (OHA) tras emitir una alerta entre los padres para aumentar las medidas entre los menores.

Y es que si bien eso parece un número asombrosamente alto, para algunos de los que trabajan en el cuidado de la salud, no lo es, pues aseguran que el nuevo brote está afectando principalmente a niños.

“No me sorprende”, dijo el Dr. Ben Hoffman, profesor de pediatría en el Hospital de Niños OHSU Doernbecher al agregar: “creo que no me sorprende porque estamos viendo muchos más niños que han regresado a la guardería o en el cuidado de niños y con el aumento, el aumento que estamos viendo en todos los ámbitos”.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la variante Delta de COVID-19 está dejando niños hospitalizados en Estados Unidos, en especial a menores en edad escolar.

Niños en Oregon hospitalizados por COVID-19

El Dr. Hoffman dijo que a pesar de la gran cantidad de niños que dan positivo, pocos pequeños o incluso niños mayores terminan en el hospital. “Tampoco me sorprende que esos niños no se estén poniendo muy enfermos, lo cual es reconfortante, y estoy muy contento de que no se estén enfermando”, dijo.

Hasta el viernes por la noche, Legacy Health informó que de cuatro niños dieron positivo por COVID-19 en sus hospitales, uno está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.

Sin embargo agregó que debido a su edad, los casos positivos de coronavirus en niños menores de cinco años representan un riesgo potencial de infección para los adultos.

“Una de las cosas en las que puede pensar que probablemente sucederá con los niños de cero a cinco años es que es mucho más probable que un adulto que los cuide esté cerca de ese niño, abrazándolo, ya sabe, en sus actividades de la vida diaria: cambiar pañales y bañarse y ese tipo de cosas”, detalló el Dr. Hoffman.

Oregon casos COVID-19

Oregon enfrenta un nuevo brote.

La tasa más alta de casos pediátricos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes pertenece a los habitantes de las islas del Pacífico con 14,800 casos pediátricos desde que comenzó la pandemia.

En general, la OHA informa 33,661 casos totales de COVID -19 que involucran a personas menores de 18 años en Oregón desde que el estado comenzó a realizar un seguimiento.

El brote de COVID-19 en niños de Oregon se registra en medio de los números récord de niños hospitalizados con COVID-19 en Estados Unidos, principalmente por las nuevas variantes.

