Casa Blanca busca desacreditar a Fauci en medio del aumento de coronavirus

La Casa Blanca busca desacreditar al Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, mientras el presidente Donald Trump trabaja para marginar sus advertencias sobre las deficiencias en la respuesta del coronavirus por parte del gobierno de Estados Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que "varios funcionarios del gobierno de Donald Trump están preocupados por la cantidad de veces que el Dr. Fauci se ha equivocado". Para reforzar el caso, el funcionario proporcionó una lista de casi una docena de comentarios anteriores de Fauci anteriormente en la pandemia que el funcionario dijo que finalmente había resultado erróneo.

Entre ellos: los comentarios de Fauci en enero de que el coronavirus "no era una amenaza importante" y "no estaba impulsado por portadores asintomáticos" y el comentario de Fauci en marzo de que "la gente no debería caminar con máscaras".

Fue un movimiento más característico de una campaña política que difunde furtivamente la "investigación de la oposición" sobre un oponente que una Casa Blanca que lucha por contener una pandemia que ya ha matado a más de 135,000 estadounidenses, según un recuento.

Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, había sido un miembro destacado de la Fuerza de Tarea de Coronavirus de la Casa Blanca y un comunicador clave con el público sobre el virus hasta que el presidente agrió las sobrias evaluaciones de Fauci sobre la situación, que han aumentado en conflicto con la imagen más optimista de un virus en retirada que el presidente ha tratado de pintar.

En los últimos días, Fauci se ha desviado de Trump al disputar que Estados Unidos está "muy bien" y criticando la decisión en algunos estados de volver a abrir demasiado rápido y eludir los criterios sugeridos por el grupo de trabajo para cuando sea seguro aflojar las restricciones. En una predicción particularmente alarmante, Fauci dijo que no se sorprendería si Estados Unidos pronto llegara a 100 mil casos nuevos por día, una cifra que reflejaría un fracaso absoluto para frenar la propagación.

Fauci declinó hacer comentarios sobre ataques de la Casa Blanca

El esfuerzo de la Casa Blanca por poner en duda el juicio de Fauci se produce cuando el coronavirus aumenta en todo el país, lo que Trump ha minimizado repetidamente como resultado de un aumento de las pruebas en lugar de un aumento de las infecciones. Florida informó el domingo más de 15 mil casos nuevos, la mayor cantidad que cualquier estado ha informado en un solo día desde que comenzó la pandemia. Estados Unidos también superó el viernes 10 de julio, 70 mil nuevos casos de coronavirus en todo el país por primera vez.

A medida que los médicos y científicos aprendieron más sobre el nuevo coronavirus, el consenso médico sobre cómo tratar el virus y limitar su propagación ha evolucionado, y no solo en Estados Unidos, muchas de las afirmaciones de Fauci cuestionadas por el funcionario de la Casa Blanca se basaron en mejores datos disponibles en ese momento y fueron ampliamente repetidos por Trump, otros miembros del grupo de trabajo y altos funcionarios de la Casa Blanca.

"Cuando aprende más, cambia esas recomendaciones", dijo el domingo el cirujano general Jerome Adams, otro miembro del grupo de trabajo. "Nuestras recomendaciones han cambiado".

En enero, semanas antes de la primera muerte reportada de COVID-19 en los Estados Unidos, Fauci dijo que el virus "no era una amenaza importante para las personas en Estados Unidos" Un mes después, fue el propio Trump quien les dijo a los estadounidenses que el virus simplemente "desaparecería" como un "milagro".

La declaraciones de Fauci causaron mucha controversia.

La Casa Blanca se negó a proporcionar más comentarios sobre Fauci. Pero las señales del descontento de la Casa Blanca con las sombrías evaluaciones públicas de Fauci han ido en aumento.

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, declinó decir si Trump todavía tiene confianza en Fauci, y el propio presidente dijo sobre Fauci ese mismo día: "Ha cometido muchos errores".

"No estoy de acuerdo con él", agregó Trump en una entrevista la semana pasada.

Tensiones en la Casa Blanca

El intento de desacreditar a Fauci se produce en medio de signos de crecientes tensiones entre Fauci y el presidente. Fauci dijo la semana pasada que no había visto a Trump en persona desde el 2 de junio y que no lo había informado en persona en al menos dos meses.

Fauci, que ha servido en el gobierno federal durante décadas, no puede ser despedido directamente por el presidente, y no había señales de que Trump estuviera tratando de deshacerse de él por completo. Más bien, la salva de la Casa Blanca parecía tener como objetivo socavar la confianza del público en el reconocido inmunólogo con la esperanza de que los estadounidenses estén más inclinados a creer en la versión mucho más optimista de los hechos de Trump a medida que se acerquen las elecciones de noviembre.

A lo largo de la pandemia, Fauci ha contado con un amplio apoyo del público, que llegó a conocer al médico que habla bruscamente durante sus frecuentes apariciones en los comunicados de prensa televisados del grupo de trabajo, un pilar de la respuesta temprana a la pandemia que desde entonces ha caído en gran medida por el borde del camino.

Una encuesta a mediados de junio encontró que 2 de cada 3 votantes registrados aprobaron a Fauci, incluida la mitad de los republicanos y 4 de cada 5 demócratas. En comparación, Trump obtuvo el apoyo de sólo 1 de cada 4 votantes en esa misma encuesta, incluido sólo el 4 por ciento de los demócratas.

Otro miembro de la fuerza de trabajo de coronavirus, el almirante Brett Giroir, se sumó a la reunión de Fauci hoy cuando le dijo a "Meet the Press" que Fauci no siempre ha estado en lo correcto.

TE PUEDE INTERESAR: Supuesto desnudo de Donald Trump se filtra y se hace viral

"Respeto mucho al Dr. Fauci, pero él no tiene razón al 100 por ciento y tampoco necesariamente, admite que tiene en mente todo el interés nacional. Lo mira desde un punto de vista muy limitado de salud pública. vista ", dijo Giroir.