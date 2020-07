Carta de la princesa Diana escrita días antes de cumplir 30 años, será subastada

Una carta escrita por la princesa Diana justo antes de cumplir los 30 años, fue la que apareció en una subasta.

Las imágenes obtenidas por el Daily Mail muestran que Diana escribió la carta, fechada el 27 de junio de 1991, a su amigo Dudley Poplak para agradecerle por un regalo.

"Me pregunto qué traerán los próximos diez años", escribió. "¡Los últimos diez, he aprendido mucho de una manera interesante!".

"Muchas gracias, Dudley, por mis fotos (y) mi amor también", escribió la realeza antes de firmar.

Diana cumplió 30 años el 1 de julio de 1991. Se separó del príncipe Carlos en 1992. La ex pareja finalizó el divorcio en 1996. Diana murió en 1997, poco después de cumplir 36 años.

La nota fue escrita en papel con el logotipo del Palacio de Kensington y recientemente fue puesta a subasta por un vendedor de autógrafos y manuscritos retirado, según el Daily Mail.

Aunque no está claro cuáles son exactamente las "imágenes" a las que Diana se refería, la princesa admitió que abrió sus regalos antes de su cumpleaños, como lo indica la fecha de este último.

"¡Desde cuándo he podido guardar un regalo para el día correcto y me temo que sus tres maravillosos dibujos no fueron la excepción!" ella dijo.