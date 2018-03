Cárcel a abuelita de 93 años por no pagar el asilo donde vivía

FLORIDA.- A sus 93 años, una abuelita fue detenida por no pagar el alquiler del asilo de ancianos donde vivía.

Juanita Fitzgerald fue desalojada de la residencia National Chuch Residences en la que vivía por no pagar el alquiler porque ‘pensaba que iba a morir pronto’

La mujer se negó a abandonar la residencia de ancianos, aunque la policía asegura que se le había notificado desde días antes.

La mujer asegura que pagó el alquiler de septiembre pero ya no la dejaron pagar el de octubre. "Pagué mi alquiler de septiembre y cuando decidieron que me iban a expulsar, no aceptaría ningún alquiler después de eso", explicaba.

93 year old Juanita Fitzgerald says she tried to pay her rent but was refused. Says she did not tell them she was dying to get out of paying rent. She says that's a lie! Also says she's never been arrested before but has faith God will get her through! News 6 WKMG / ClickOrlando pic.twitter.com/JjE4wifKlx