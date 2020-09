Capturan en Colombia a 3 venezolanos vinculados a complot anti-Maduro

nicolas maduro soldados detenidos colombia

La policía de Colombia arrestó a tres venezolanos que formaban parte de un complot fallido organizado por un ex Boina Verde de Estados Unidos para cruzar la frontera y derrocar al presidente Nicolás Maduro, según supo The Associated Press.

Los tres fueron arrestados en allanamientos simultáneos la madrugada del miércoles en la capital Bogotá, dijo a AP una persona que estaba en contacto con los hombres al momento de su arresto.

La persona, que insistió en el anonimato para discutir la continuación de la investigación, dijo que los tres fueron detenidos por cargos de tráfico de armas y entrenamiento para realizar actividades ilícitas.

Dos de los hombres, el Mayor Juvenal Sequea y el Capitán Juven Sequea, son los hermanos mayores del comandante confeso de la fallida incursión del 3 de mayo, Capitán Antonio Sequea, quien se encuentra preso en Caracas, la capital venezolana. El tercero, Rayder Ruso, es un civil que durante mucho tiempo ha buscado el derrocamiento de Maduro.

Los tres vivieron durante meses en campamentos rústicos a lo largo de la costa caribeña de Colombia, donde Jordan Goudreau, un veterano de guerra estadounidense, estaba ayudando a organizar un ejército de voluntarios para un rápido ataque transfronterizo contra Maduro.

Pero los hombres abandonaron el esfuerzo desigual, conocido como Operación Gideon, meses antes de que se lanzara el asalto a la playa, viéndolo como una misión suicida que carecía del apoyo necesario de Estados Unidos.

Lo que se denominó la "Bahía de los Lechones", después de la fallida invasión de Cuba en 1961 por exiliados anticomunistas, terminó en una victoria propagandística para Maduro con la captura de decenas de posibles combatientes, incluidos dos de los excompañeros de las fuerzas especiales de Goudreau.

Luke Denman y Airan Berry, quienes rápidamente se declararon culpables y fueron condenados a 20 años de prisión.

“Donald Trump aprobó mi asesinato, no estoy exagerando, y están tratando de enviar un grupo de francotiradores o contratar francotiradores en Venezuela para matarme”, dijo Maduro el martes, recordando el extraño ataque.

Vinculados con complot

El líder de la oposición venezolana respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, también estuvo vinculado al complot cuando se reveló que dos de sus ayudantes en Miami firmaron el otoño pasado un contrato de 42 páginas con la empresa de Florida de Goudreau, Silvercorp USA, para llevar a cabo un cambio de régimen.

Los asistentes dijeron que se retiraron del acuerdo antes de Navidad debido a una combinación de diferencias con Goudreau y un cambio de estrategia. Dijeron que ningún dinero cambió de manos, excepto 50 mil dólares para cubrir los gastos iniciales.

Una narración completa del complot y lo que, si es que algo, los funcionarios estadounidenses sabían de antemano, ha sido esquivo a pesar de las preguntas de los demócratas en el Congreso enojados por la redada.

Hubo informes de los medios de comunicación de que una cuarta persona, Yacsy Álvarez, quien se desempeñó como traductora y asistente de Goudreau en Colombia, también había sido arrestada el miércoles en Colombia por ayudar en el complot. AP no pudo confirmar si había sido arrestada.

Hay varias personas vinculadas en "desaparecer" a Nicolás Maduro

En enero, Álvarez voló con los tres estadounidenses de Miami a Colombia en un avión propiedad de su antiguo jefe, Franklin Durán, un rico empresario con una historia de estrechos vínculos con el predecesor y mentor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez. Durán fue arrestado en mayo por cargos relacionados con el complot, que incluyen traición, rebelión, conspiración con un gobierno extranjero y tráfico de armas y terrorismo.

Álvarez también era socio del aspirante a socio de armas de Goudreau, el general retirado del ejército venezolano Cliver Alcalá, quien al igual que Álvarez había estado viviendo en la ciudad colombiana de Barranquilla después de romper con Maduro y huir de su tierra natal en 2018.

Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses en marzo por cargos de drogas no relacionados, solo unos días después de que la policía colombiana incautara un alijo de rifles de asalto, cascos tácticos y gafas de visión nocturna que, según dijo, pertenecían al cuadro rebelde que él y Goudreau estaban preparando para derrocar a Maduro.

No estaba claro si los funcionarios estadounidenses desempeñaron algún papel en los arrestos del miércoles. Pero durante meses, el FBI ha estado entrevistando a asociados de Goudreau como parte de su propia investigación sobre si violó las leyes estadounidenses que requieren que cualquier empresa estadounidense suministre armas o equipo militar, así como entrenamiento y asesoramiento militar, a personas extranjeras para buscar la aprobación del Departamento de Estado.