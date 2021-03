Capitolio: adolescente testifica contra su padre después de entregarlo al FBI

Un miembro del grupo extremista de milicias “Three Percenters” acusado de irrumpir en el Capitolio está en espera de su juicio después de ser delatado por su propia familia ante el FBI, informó CNN el lunes.

Según reportes obtenidos por La Verdad Noticias, Guy Reffitt, residente en Texas, condujo hasta Washington para participar en el mitin de Donald Trump previo al asalto al Capitolio del 6 de enero.

El hombre llegó armado con un rifle AR-15 y una pistola con los que había amenazado a su familia, se jactó de su participación y de sus compañeros de la milicia “Three Percenters”, afirmando que el intento de insurrección sería solo “el comienzo”, según documentos judiciales.

Reffitt durante el ataque al Capitolio.

Días después de regresar de su viaje a la capital de la nación, Reffitt les dijo a sus hijos que sabía que el FBI lo estaba "vigilando". El 11 de enero, le dijo a su hijo de 18 años y a su hija de 16 que tenía que "borrar todo", refiriéndose a las pruebas de video de su asistencia, según los registros legales.

Reffitt le dijo a su hijo, Jackson, que si cruzaba la línea y denunciaba a su padre a la policía, no tendría más opción que "hacer lo que tenía que hacer", dijo Jackson a los investigadores. Cuando el joven le preguntó a su padre si lo estaba amenazando, Reffitt respondió diciendo: "No me pongas palabras en la boca", decía la declaración jurada.

Las amenazas contra su hija

Los documentos judiciales dicen que Reffitt amenazó a su hija. La niña estaba usando su teléfono celular para hablar con amigos cuando Reffitt le dijo que si ella lo grababa o publicaba algo sobre él en las redes sociales, ella habría "cruzado la línea, traicionado a la familia" y él le “pondría una bala” a través del teléfono, decía la declaración jurada.

El mismo día, los jóvenes, que desaprobaban que su padre siguiera a Donald Trump, le contaron a su madre, Nicole, las amenazas que su padre había proferido. Cuando la mujer enfrentó a Reffitt, este insistió en sus amenazas y aseguró que si lo delataban los consideraría unos traidores y que “los traidores reciben disparos”, según documentos judiciales.

Jackson, el hijo mayor de Reffitt, tuvo que ocultarse después de entregar a su padre por temor a las consecuencias.

La esposa y el hijo de Reffitt les dijeron a los funcionarios del FBI sobre esto y más cuando los agentes llegaron a su casa en Wylie, Texas, el 16 de enero para ejecutar una orden de registro y finalmente arrestar a Reffitt, según los registros legales.

Su esposa e hija lo defienden

Nicole le dijo a CNN que a pesar del terrible comportamiento de su esposo después de su participación en el asalto al Capitolio, los miembros de su familia aún le dieron su apoyo ante la Corte y lo defendieron ante los medios de comunicación.

La esposa le dijo a CNN que Reffitt es un “esposo amoroso y padre devoto, amigo leal y patriota apasionado”, e insistió que las declaraciones habían sido sacadas de contexto y que ni ella ni sus hijos sintieron que las amenazas fueran reales. La hija menor de la pareja también testificó a favor de su padre el lunes, señalando que para ella Reffitt no sería un peligro para la familia si era liberado.

Reffitt confrontando a un policía del Capitolio.

No obstante, un reporte de The Washington Post sugiere que la jueza encargada del caso, Zia Faruqui, rechazó la solicitud de liberación para Reffitt considerando que había ingresado en los terrenos del Capitolio usando un chaleco antibalas, un casco, un arma de fuego y esposas flexibles de plástico.

¿Quiénes son los “Three Percenters”?

Al igual que otros grupos de milicias de extrema derecha, los Three Percenters también respaldan a Donald Trump como su líder. Se hacen llamar “patriotas” dedicados a proteger al pueblo de Estados Unidos de la tiranía del gobierno, comparándose con los patriotas de la Revolución que liberaron al país de los colonizadores británicos.

El grupo actual se formó en 2008 con el nombre “Liga Antidifamación”. Con la llegada de Trump al poder, fueron abandonando su campaña contra el gobierno y adoptaron un nuevo enemigo: los partidarios de izquierda, Antifa y los migrantes. Su concepto se basa en que solo el 3 % de los estadounidenses luchó contra la tiranía británica, una afirmación considerada inexacta, según Fight Hate For Good.

Logo del grupo de milicias "Three Percenter".

Aunque suelen relacionarse para formar grupos de milicias tradicionales, a menudo forman grupos no paramilitares o se unen a redes en línea y muchos de ellos no están asociados con ningún grupo en particular.

En los últimos dos años han tratado de intervenir en intentos para aprobar medidas estatales de control de armas, restricciones impuestas por el estado y cierres para evitar contagios de COVID-19 y las protestas que se han realizado en todo el país desde el asesinato de George Floyd en mayo de 2020 en Minneapolis.

El movimiento de milicias en Estados Unidos

El caso de Reffitt ejemplifica la ideología popularizada durante el movimiento de milicias en los Estados Unidos, un movimiento extremista de derecha antigubernamental que surgió a principios de la década de los noventa con la creencia central de que el gobierno federal conspira con el tan llamado “Nuevo Orden Mundial” (NOM).

Los grupos de milicia, al menos en sus inicios, actuaban bajo la creencia de que el gobierno quería despojar a los ciudadanos de sus derechos y libertades, comenzando por el derecho a portar armas. Todo esto, según ellos, con la intención de convertir a los estadounidenses en esclavos del NOM.

Hasta 2016 se estimaba que había unos 165 grupos de milicia armados en Estados Unidos.

El concepto de Three Percenter se originó en 2008 en el blog de Mike Vanderburgh, un extremista antigubernamental residente en Alabama que decía ser el comandante de un regimiento militar. Su fama se disparó después de popularizar teorías de conspiración contra el gobierno tras el atentado en Oklahoma de 1995.

Con el paso de los años la idea se diversificó al punto de que ya no era necesario ser miembro de un grupo paramilitar: para ser un Three Percenter solo era necesario llamarse un Three Percenter. Con el surgimiento de Facebook, el concepto creció y para mediados de la década de los 2010, los miembros ya se contaban por miles.

“Complot” para volver a atacar el Capitolio

Casi dos meses después del mortal intento de insurrección, la policía del Capitolio publicó un informe de inteligencia sobre un “posible complot” entre grupos de milicias para violar la seguridad del recinto durante el discurso que Joe Biden dio el 4 de marzo.

Aunque tal ataque no ocurrió, según AP el grupo de Three Percenters estaba aparentemente vinculado con la amenaza junto con QAnon. Seguían la teoría de conspiración de que Donald Trump volvería al poder ese 4 de marzo basándose en que este era el día en que originalmente se inauguraba la nueva presidencia hasta 1933, cuando se cambió al 20 de enero.

Según el reporte, las autoridades de seguridad identificaron discusiones en línea de sus miembros sobre posibles complots contra el Capitolio el jueves, según declaraciones de dos funcionarios anónimos.

Los Three Percent, junto con otros grupos de milicias y de extrema derecha como Proud Boys, QAnon, Oath Keepers, Groypers y otros, han captado la atención del público estadounidense después del asalto al Capitolio, al grado de que la administración de Joe Biden ha tomado medidas emitir una alerta sobre lo que llamó grupos de terrorismo nacional..

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Google News para mantenerte informado.