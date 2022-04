Capital de China se esfuerza en detectar casos COVID y evitar repetir Shanghái

Beijing se esfuerza en detectar casos COVID y evitar repetir Shanghái

Millones de personas en Beijing se hicieron sus segundas pruebas de COVID-19 de la semana el miércoles mientras la capital de China intentaba evitar que un brote de decenas se convirtiera en una crisis como la que está soportando la ciudad cerrada de Shanghái.

La evidencia de que el aislamiento de Shanghai de un mes se ha vuelto casi insoportable para muchos de los 25 millones de habitantes de la ciudad está surgiendo casi a diario en el internet fuertemente censurado del país.

Un video ampliamente difundido, luego eliminado, mostraba a un extranjero tratando de romper las barreras de metal en una calle de Shanghai, antes de ser empujado hacia atrás y arrastrado al suelo por cuatro personas con trajes protectores contra materiales peligrosos.

"Quiero morir", gritó el hombre repetidamente en chino e inglés. Una de las personas que lo sujetaba respondió: "Viniste a China, debes respetar las leyes y regulaciones aquí".

"Cálmate, cálmate", dice otro. Reuters no pudo verificar de inmediato la autenticidad del video.

Escenas tan angustiosas se observan con aprensión en Beijing, donde los funcionarios esperan que las pruebas masivas tempranas les ahorren la angustia de Shanghái, donde los funcionarios esperaron durante aproximadamente un mes a medida que aumentaban los casos antes de ordenar la detección en toda la ciudad.

En Beijing, los supermercados han mantenido los suministros bien abastecidos por orden de las autoridades. Shi Wei, de 53 años, jubilado, dijo que estaba alentado por el bajo número de casos en la capital, pero que todavía estaba nervioso.

"Estos últimos dos días, cada vez que voy al supermercado hay mucha gente, así que me doy la vuelta y me voy, ya que me siento un poco inseguro", dijo. "Puedo entender el pánico, dado lo que pasó en Shanghái".

Geng, de 31 años, que trabaja en finanzas y solo dio su apellido, dijo que le preocupaba ser un contacto cercano de un caso de COVID y verse obligado a estar en cuarentena con toda su familia.

Beijing estaba evaluando a más de 3,5 millones de residentes de su distrito de Chaoyang el miércoles, todos los cuales fueron examinados el lunes. El martes, se evaluaron 16 millones de otros distritos y se espera otra ronda el jueves.

En total, 20 millones de los 22 millones de Beijing serán evaluados tres veces esta semana.

Los resultados de casi todas las muestras de la primera ronda llegaron el miércoles por la tarde, con 12 tubos de muestras mixtas dando positivo, dijo un funcionario de salud de Beijing. Se han identificado unos 46 nuevos casos desde las 4 p.m. el martes, dijo un segundo funcionario de Beijing.

En las pruebas masivas en China, se analizan varias muestras juntas en un solo tubo para determinar la velocidad y la eficiencia.

El coronavirus surgió por primera vez en la ciudad china de Wuhan a fines de 2019 y las autoridades lograron mantener los brotes en gran medida bajo control con bloqueos y prohibiciones de viaje. Pero la variante Omicron de rápida propagación ha puesto a prueba la política "cero-COVID" de China.

A Shanghái se le ha ofrecido un rayo de esperanza con funcionarios que reiteraron que pronto comenzarían a aliviar las restricciones en los distritos que han eliminado las infecciones, sin dar un plazo u otros detalles.

Mientras tanto, la mayoría de las personas están confinadas en sus hogares. Incluso aquellos que pueden salir tienen pocas opciones, con la mayoría de las tiendas y otros lugares cerrados.

Los datos mostraron que seis de los 16 distritos de Shanghái tenían cero casos fuera de las áreas en cuarentena, con números en otros siete de un solo dígito. En total, Shanghái detectó 171 casos de este tipo el martes, frente a los 217 del lunes.

Shanghái reportó 48 nuevas muertes el martes, frente a las 52 del día anterior, lo que eleva el recuento oficial de muertes de la ciudad desde el 17 de abril a 238.

Críticas a la política 'Cero COVID' de China

La política de tolerancia cero de China ha provocado una rara ira pública en un año importante para el presidente Xi Jinping, por medidas que parecen cada vez más extrañas para gran parte del mundo exterior que ha elegido "vivir con COVID", incluso cuando las infecciones se propagan.

Se espera ampliamente que Xi busque un tercer mandato de liderazgo este año.

La investigación de Gavekal Dragonomics estimó que 57 de las 100 ciudades más grandes de China estaban bajo algún tipo de restricciones de COVID a partir de la semana pasada.

Las medidas afectaron el consumo, perturbaron la industria y provocaron esfuerzos oficiales para estimular la segunda economía más grande del mundo, incluido el aumento de la inversión en infraestructura, informó la televisión estatal, citando una reunión presidida por Xi.

Se ha permitido que cientos de fábricas reanuden sus operaciones, y los medios estatales dieron mucha cobertura a la reapertura de la planta de Tesla en Shanghái la semana pasada.

Pero las asociaciones de la industria dicen que la mayoría de las fábricas están luchando por volver a trabajar con el personal atrapado en casa, camiones estacionados en lotes y pedidos de componentes de contratistas en la misma situación sin completar.

Muchos banqueros, comerciantes e inversores frustrados confinados en sus hogares dicen que están considerando mudarse a otros centros financieros.

