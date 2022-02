Capital de Bélgica asolada por protestas de 'Convoy de la Libertad' de Francia

Bruselas asolada por protestas de 'Convoy de la Libertad' de Francia

Cerca de 500 automóviles y autocaravanas llegaron a la capital de Bélgica este lunes, principalmente de Francia, en un convoy para protestar contra las restricciones del coronavirus, dijo el alcalde de Bruselas, Philippe Close.

Los vehículos fueron prohibidos en la ciudad. La policía los dirigió a un lugar de estacionamiento en las afueras de Bruselas, desde donde los manifestantes continuaron a pie hasta una plaza en el centro de la ciudad y el área que alberga las instituciones de la Unión Europea.

Los reporteros de Reuters vieron alrededor de 150-200 manifestantes en el centro de la ciudad y un número similar en el barrio europeo.

El alcalde le dijo a la televisión belga LN24 que la protesta, inspirada por los manifestantes del "Freedom Convoy", que paralizó la capital canadiense con camiones, no tenía permiso de las autoridades de Bruselas, no tenía un líder y no había hecho demandas.

Philippe, un manifestante francés de la ciudad de Valenciennes que había protestado anteriormente en París, dijo a los periodistas que las restricciones por la pandemia eran solo una parte de sus problemas.

"Vine especialmente por el futuro de nuestros hijos. No veo cómo mis hijos pueden vivir en el mundo tal como es ahora. La libertad es barrida, hay más y más pobreza. Incluso cuando trabajas, cuando llega el día 15 del mes, no tienes lo suficiente para vivir", dijo.

Dijo que también estaba protestando contra el aumento de los precios de la energía y el costo de vida.

De Francia a Bélgica y más allá, convoyes de protesta en el mundo

Antes de movilizarse a la capital de Bélgica el convoy de protesta violó las defensas policiales y se dirigió al centro de París el sábado, enredando el tráfico alrededor del Arco del Triunfo y en los Campos Elíseos.

Por su parte la policía canadiense despejó el domingo a los manifestantes que habían bloqueado el enlace comercial más activo de América del Norte.

Las protestas comenzaron en enero cuando los camioneros canadienses se opusieron a un mandato de vacunación o cuarentena para los conductores transfronterizos, pero ahora se han convertido en un punto de reunión contra las restricciones más amplias de COVID-19 y otros problemas.

Un convoy de protesta israelí condujo el lunes por la carretera principal que une Tel Aviv y Jerusalén.

