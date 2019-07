Capan a orangután usando una lanza para pescar en Indonesia; ¿sí EVOLUCIONAMOS?

Una fotografía le ha dado la vuelta al mundo: Un orangután es captado usando una lanza para intentar pescar en la isla de Borneo en Indonesia, al sudeste de Asia. El animal, estaba sostenido de un árbol para no caer al agua, mientras atento observaba a su presa.

El orangután, se mece sobre las ramas del árbol a más o menos un metro de distancia del agua; desde el árbol, se sostiene con uno de sus brazos delanteros y con el otro, sostiene un palo de madera que usa como lanza para pescar como si fuera uno de los habitantes de la isla, quienes podrían haber sido observados por el animal para después, emplear su técnica y poder conseguir alimento.

La impactante fotografía, fue captada por Gerd Schuster, coautor del libro “Thinkers of the Jungle: The Orangutan Report”, (Pensadores de la jungla: el reporte Orangután), quien además, es observador de la vida silvestre. En el 2008, también logró ver como un orangután macho, intentaba infructuosamente, atravesar a los peces que pasaban debajo de él, como había aprendido de los pecadores.

“Aunque el método requería demasiada habilidad para que él lo dominara, más tarde fue capaz de improvisar usando el palo para recoger peces ya atrapados en las líneas de pesca de los lugareños”, dijo el observador de la vida silvestre.

Pese a lo sorprendente de la fotografía, esta no es la primera vez que se registra el uso de herramientas “humanas” por parte de ejemplares en la región; en 1994, el primatólogo originario de Holanda, Carel van Schauk, afirmó haber visto a los orangutanes del Parque Nacional Gunung Leuser, en Sumatra, manipulando palos para romper la cáscara de frutos silvestres.

Orangutanes en Indonesia

En la antigua tradición de Indonesia, estos animales vivían en las copas de los árboles y aunque podía comunicarse hablando, no lo hacía para evitar ser “puesto a trabajar”.