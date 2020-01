Caos por cubrebocas y cuerpos tirados en la calle, la realidad que se vive en China

A través de redes sociales circula una dramática imagen del cuerpo sin vida de un hombre que quedó tendido en las calles de China a consecuencia del mortal coronavirus; el hombre ya muerto aún portaba su cobrebocas.

Ante la presencia del mortal virus que ha cobrado la vida de decenas de personas y tiene a miles contagiadas, hay pánico y caos en China, pues no hay cubrebocas suficiente para toda la población.

La imagen en la que aparece sin vida el hombre, ha circulado en todo internet dando la vuelta al mundo causando aún más preocupación en la población del país en donde nació la enfermedad y en todos lados.

Triste y caótica realidad en China

Fue el fotógrafo Héctor Retamal quien mostró al mundo la imagen instantánea de lo que el mortal brote de coronavirus causa en China: un hombre tendido en el piso ya sin vida a consecuencia del mortal virus que nació en el país asiático.

Casi a su lado, transita un hombre en su bicicleta sin faltarle su cubrebocas, pero pasa sin mirar al hombre que está tirado en el piso ya sin vida; la estremecedora imagen muestra la triste y caótica realidad que se está viviendo en China.

Además, circula otro video por la red social Tik tok en donde aparece una joven en China observando una larga fila de personas que están esperando comprar uno en las pocas farmacias que aún tienen cubrebocas disponibles.

“ya buscamos como en cinco tiendas alrededor, y nadie tiene”.

Añaden haber ido al hospital y tampoco hay; detallan que las autoridades no dejan subir al transporte público a la gente que no porta cubrebocas, pese a que ya no hay disponibles.

