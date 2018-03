Cantante egipcia a la cárcel por ‘incitar al libertinaje’ en video

EL CAIRO.- Shaima Ahmed, una cantante pop egipcia conocida como Shyma, ha sido condenada a dos años de prisión por "incitar al libertinaje" en un video suyo.

La artista, de 21 años, también fue multada con 10.000 libras egipcias (560 dólares) por una corte de El Cairo. El director del clip, Mohamed Gamal, recibió la misma sentencia. Ambos pueden apelar contra el fallo del tribunal.

Shyma fue arrestada el 18 de noviembre tras la controversia causada por el video de su canción 'I Have Issues', donde aparece cantando en ropa interior y comiendo, de manera provocadora, una manzana y un plátano ante un aula de clases lleno de hombres jóvenes.

El video creó un gran revuelo en las redes sociales del país árabe y se convirtió en tema principal de discusión en los programas de televisión.

En una publicación de Facebook, Shyma, poco conocida antes del escándalo, pidió disculpas por el video y afirmó que no había anticipado tanta repercusión. "No me imaginaba que todo esto sucedería y que sería sometida a un ataque tan fuerte por parte de todos, siendo una joven cantante", escribió.