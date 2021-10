Cantante de Black Metal muere durante ataque con arco y flecha en Noruega

Medios internacionales han dado a conocer que Andrea Meyer, cantante de black metal originaria de Alemania, fue una de las cinco personas que lamentablemente murieron en un ataque con arco y flecha en Kongsberg, Noruega el pasado 13 de octubre de 2021.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la cantante murió a la edad de 52 años y era reconocida en dicho país por hacer música pagana ambiental lanzada bajo los nombres de Nebelhexë, Hagalaz ‘Runedance y Andrea Nebel.

Dani Filth, el líder de la agrupacipon Cradle of Filth, le dedicó un último mensaje en Instagram.

En una publicación realizada en redes sociales, Dani Filth, el líder de la agrupacipon Cradle of Filth, comentó: “RIP Andrea Meyer. Andrea participó en nuestro álbum debut The Principle Of Evil Made Flesh y también modeló y bailó para nosotros en el escenario, además de presidir el ritual en nuestros años de formación. La extrañaremos con tristeza y nuestro más profundo amor y nuestras condolencias están con sus parientes y amigos”.

Otros talentos de Andrea Meyer

La muerte de la cantante deja devastados a sus fanáticos.

La hoy fallecida estrella del black metal también destacó por escribir guiones de películas, tanto de terror como de sátira, así como poesía gótica y surrealista. Según registros, ella comenzó a escribir en 1995. Además, se identificó como pagana y se sabía que “criticaba públicamente lo que consideraba religiones patriarcales que inhiben el interior de las personas naturaleza”.

Sus trabajos literarios incluyen el libro The Ancients Fire Of Midgard, el cual explora la espiritualidad y la mitología germánicas, así como piezas de comentario crítico social que lograron ser impresas con frecuencia en revistas alternativas y en los tabloides noruegos.

También destacó por hacer apariciones especiales en ‘The Principle Of Evil Made Flesh’, el álbum de Cradle Of Filth lanzado en 1994 y ‘Nemesis Divina’ de Satyricon, estrenada en 1996. De igual manera, se ha revelado que fue actriz, modelo y madre de su hija Alva, fruto de su fallida relación con Tomas ‘Samoth’ Haugen, el guitarrista del Emperor.

¿Qué pasó en Noruega?

La masacre de Kongsberg ha causado indignación en las redes sociales.

Tal y como te informamos en La Verdad Noticias, basándonos en información publicada por Associated Press, en Noruega se registró un ataque con arco y flecha que dejó 5 muertos y tres heridos. El autor de los ataques fue un ciudadano danés de 37 años de nombre Espen Anderson Braathen, quien fue arrestado después del atentado dentro de un supermercado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales