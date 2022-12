Cancillería de Chile defiende a Pedro Castillo, ex presidente de Perú

La cancillería de Chile salió en defensa del ahora ex presidente de Perú, Pedro Castillo, asegurando que no es un golpista, pese a que el político peruano se encuentra detenido en su país acusado de delitos relacionados a un fallido golpe de Estado, lo que ha generado protestas en dicho país.

Antonia Urrejola, ministra de relaciones exteriores de Chile, dijo que el ex presidente peruano, quien se encuentra en prisión preventiva por los delitos de rebelión y atentar contra el orden constitucional "no es un golpista". Cabe señalar que las manifestaciones exigen la liberación del ex mandatario.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, las autoridades de Perú anunciaron este domingo que serán reabiertos los aeropuertos que fueron afectados por las protestas, pues los manifestantes causaron daños a la infraestructura que comprometió la seguridad en dichas instalaciones.

Ex presidente incumplió normas

La gente empieza a llegar, no nos movemos de las calles hasta que se vaya ese Congreso golpista y pongan fin a la prisión política contra el presidente Pedro Castillo. pic.twitter.com/vIMFqajKow — Lucia Alvites (@LuciaAlvites) December 11, 2022

Tras reiterar que el ex presidente peruano, Pedro Castillo, no es un golpista, la diplomática chilena reconoció que el ahora ex mandatario sí incumplió “normas constitucionales” pues intentó llevar a cabo la disolución del Congreso, lo cual atenta contra los estatutos políticos de dicho país.

"Perú tiene una Constitución y dentro de las normas constitucionales el presidente de la República tiene facultades de disolver el Congreso, pero bajo requisitos que en este caso no se cumplieron", declaró la canciller de Chile.

El intento de Pedro Castillo fue condenado por ministros y autoridades de las Fuerzas Armadas, por lo que poco después, la Fiscalía de Perú ordenó su detención por presuntamente planear un golpe de Estado, que finalmente no ocurrió. Tras lo anterior, Dinal Boluarte quedó como presidenta de Perú.

Chile reconoce a Dina Boluarte

La presidenta @DinaErcilia Boluarte dialogó con su homólogo de España, @sanchezcastejon, quien le expresó el respaldo del gobierno y el pueblo español en la defensa del Estado de Derecho, el fortalecimiento de la democracia peruana y desarrollo del país. pic.twitter.com/2rmrmyAJ5z — Presidencia del Perú ���� (@presidenciaperu) December 8, 2022

Cabe mencionar que el gobierno de Chile reconoció a Boluarte como la actual mandataria de Perú.

